Alper Seguros inaugura sua primeira filial no Centro-Oeste

Nova unidade da Alper em Goiânia reflete estratégia de expansão e aposta no potencial do mercado de seguros da região, impulsionado pelo agro – A Alper Seguros, uma das maiores corretoras de seguros do Brasil, inaugurou de sua primeira filial no Centro-Oeste, localizada em Goiânia. A nova unidade indica um marco estratégico para a Alper, ampliando sua presença nacional e reflete o compromisso com a excelência no atendimento regional. A nova unidade (localizada no Regus Coworking – 3º piso do Flamboyant Shopping – Av. Dep. Jamel Cecílio, 3300 – Jardim Goiás), passa a funcionar oficialmente a partir desta semana.

“Goiânia é um ponto estratégico para a Alper, sendo a capital de um estado com crescimento expressivo no mercado de seguros e uma porta de entrada para atender toda a região Centro-Oeste. Identificamos uma grande oportunidade para inovar e oferecer serviços especializados, já que somos a primeira corretora de grande porte a contar com um backoffice local”, destaca Alexandre Boccia, vice-presidente de filiais da Alper Seguros.

A filial é liderada por Leandro Schmidt, superintendente da unidade, e conta com uma equipe formada por profissionais de seguros com amplo conhecimento do tema e das características da região. Os principais produtos oferecidos pela nova unidade incluem seguros de Agro, Benefícios, Transportes e todos as demais linhas e produtos.

Segundo dados recentes, o mercado de seguros em Goiás registrou crescimento de dois dígitos em 2023, com o Seguro Transporte sendo o produto de maior aceleração no período. “A força do agronegócio na região tem impulsionado a demanda por transportes e soluções de seguro. A presença local da Alper permitirá atender de maneira mais ágil e personalizada as necessidades dos clientes, especialmente no setor de Agro, um dos pilares da economia do Centro-Oeste,” reforça Leandro.

Além de consolidar a atuação da Alper na região, a filial em Goiânia também representa uma base importante para futuras aquisições estratégicas (M&As), alinhadas ao plano de expansão da companhia.

Com a inauguração da nova unidade, a Alper mantém um processo de levar inovação e excelência no atendimento para novas fronteiras do Brasil, fortalecendo sua posição como uma consultoria 360º e uma referência de alta performance no setor de seguros. Para saber mais sobre as soluções da Alper Seguros, acesse este Link: https://www.alperseguros.com.br/

Sobre a Alper Seguros

Fundada em 2010, a Alper Consultoria e Corretora de Seguros S.A. é uma empresa especializada em gestão de seguros corporativos, benefícios, massificados, seguro auto e transporte, com atuação em todo país, nos mais diversos segmentos, pautados pela inovação e tecnologia em busca de otimização e transparência aos processos. Com mais de 1000 funcionários e 25 escritórios pelo país, ao todo são 19 empresas adquiridas sob a atual gestão.