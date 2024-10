Mundo tecnológico avança no setor de seguros

Edição número 11 da Revista Insurtalks traz novidades que agitam o mercado da tecnologia e inovação de seguros – Há dois anos a tradicional e longeva Companhia Aliança da Bahia mudou o nome para Alba Seguradora. Mas não foi só o nome que mudou. Ao convidar para presidi-la uma das personalidades mais tarimbadas do mercado, Carlos Alberto Trindade Filho, experiente estrategista, a seguradora mostra que almeja o protagonismo que marcou a sua trajetória de 150 anos de existência.

Em entrevista exclusiva à Insurtalks, Trindade conta como pretende levar a missão para o projeto de revitalização da empresa.

Para os especialistas, o sucesso de uma empresa passa por uma gestão de risco bem calibrada, que leva em conta soluções para mitigar riscos, desde a inflação às mudanças climáticas, passando por riscos geopolíticos e acompanhamento das mudanças do consumidor. Entre as ferramentas necessárias, estão a tecnologia e a inovação para traçar as estratégias. Na matéria principal, o que os executivos do mercado estão fazendo para evitar ou mitigar riscos.

A edição traz artigos de especialistas para explicar o que a Tecnologia na saúde tem trazido em avanços, tendências e desafios; o papel da tecnologia e inovação na jornada do seguro auto e a inteligência artificial na mira da Lei.

Mais um ano da Rio Innovation Week 2024, esta é a quarta edição, que vem garantindo a liderança do Rio de Janeiro nos debates sobre tecnologia e inovação. O movimento financeiro é estimado em R$ 2.6 bilhões, aumento de 15% a 20% na comparação com o valor do ano passado, segundo dados dos organizadores do evento.

Alguns executivos do mercado fizeram palestra no evento e nos contam como foi esta experiência de participar deste grande evento. Nossa reportagem conversou com Luciano Soares, CEO da Icatu Seguros, e Renata Petrovic, superintendente da Inovação da Bradesco, para saber que lições se pode tirar deste megaevento.

E tem ainda um panorama das novidades na área de tecnologia e inovação de seguros (produtos, serviços e soluções).

