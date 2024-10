Akad une gestão e tecnologia em capacitação de lideranças

Seguradora reuniu gestores de todas as áreas vindos de diversas regiões do Brasil para encontros em São Paulo – A Akad Seguros concluiu com sucesso uma série de encontros e treinamentos voltados para a capacitação de suas lideranças. Desde o início do ano a seguradora vinha promovendo eventos com gestores de todas as áreas da companhia vindos de diversas regiões do Brasil, reforçando o compromisso da empresa com o desenvolvimento contínuo de seus líderes.

A iniciativa, que faz parte da estratégia da Akad de promover a alta performance em todas as suas operações, buscou difundir o uso de ferramentas avançadas de gestão e tecnologia a fim de aprimorar as habilidades das lideranças. “Estamos investindo na capacitação de nossos gestores para que eles estejam prontos para enfrentar os desafios do mercado de seguros, utilizando tecnologia de ponta e práticas de gestão inovadoras”, afirmou Carolina Lima, Head de Gente e Gestão da Akad Seguros.

Com uma programação diversificada e instrutores altamente qualificados, os encontros proporcionaram aos líderes da Akad uma imersão em temas fundamentais para a gestão moderna, como inteligência emocional, liderança estratégica e transformação digital. O evento foi também uma oportunidade única de troca de experiências entre profissionais de diferentes áreas e regiões, fortalecendo o alinhamento e a coesão entre as equipes.

O investimento em capacitação reafirma o compromisso da Akad em garantir que suas lideranças estejam preparadas para conduzir a companhia em direção ao futuro, com foco na inovação e na excelência no atendimento ao cliente. Além dos encontros destinados aos colaboradores, a seguradora também vem promovendo ações para os corretores, como a série de imersões 360° e as capacitações em parceria com a Escola de Negócios e Seguros (ENS).

SOBRE A AKAD SEGUROS

Foto: Carolina Lima, Head de Gente e Gestão da Akad Seguros.