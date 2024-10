Pela primeira vez, Allianz reúne corretores em encontros simultâneos pelo Brasil

Cerca de 700 parceiros estiveram nos eventos “Allianz +Perto” acompanhados do Comitê Executivo e da diretoria Regional, em seis localidades – Dias após receber os corretores para um almoço em seu escritório, em São Paulo, a Allianz Seguros levou o evento “Allianz +Perto” a todas as regionais da companhia. Os encontros ocorreram no dia 27 de setembro e, pela primeira vez, foram realizados simultaneamente, de Norte a Sul do país, reunindo mais de 700 parceiros da categoria “Esmeralda” do programa Alliadoz – profissionais considerados chave para novos negócios da companhia. Em cada localidade, eles tiveram a oportunidade de se reunir com os membros do Comitê Executivo da Allianz, em um restaurante da cidade.

Nelson Veiga (Comercial) e David Beatham (Automóvel e Massificados) estiveram presentes na edição realizada em Ipanema, Rio de Janeiro; enquanto Luciano Calheiros (Negócios Corporativos) interagiu com os convidados de Ribeirão Preto, interior de São Paulo. Em Recife, Pernambuco, o evento contou com a participação de Marcia Lourenço (Recursos Humanos, Comunicação e Sustentabilidade). Já Maria Clara Ramos (Transformação, Estratégia e Marketing) acompanhou a edição de Belo Horizonte, Minas Gerais. Renato Roperto (Sinistros) esteve em Florianópolis, Santa Catarina; e Rosely Boer (Operações e TI) conversou com os parceiros de São Paulo.

Cada encontro também foi acompanhado pelos diretores Comerciais Regionais da seguradora: Alexandre Barbosa (Minas Gerais e Centro-Oeste), Flavio Rewa (São Paulo Capital), Leonardo Marins (São Paulo Interior), Livia Prata (Rio de Janeiro e Espírito Santo), Luciano Ambrosini (Sul) e Paulo Ayres (Norte e Nordeste).

Lançada em 2022, a ação “Allianz +Perto” visa captar percepções de corretores parceiros sobre suas necessidades e dos segurados, para potencializar o desenvolvimento de novas soluções, o mapeamento de oportunidades e o crescimento dos negócios. “Decidimos expandir essa iniciativa devido à receptividade positiva que tivemos de nossos parceiros nas edições anteriores. Foi uma experiência incrível, pois conseguimos reunir, ao mesmo tempo, nossos corretores em um ambiente leve e descontraído. E ver todo o time da Allianz engajado na ação também foi muito especial. Do Comitê Executivo à diretoria Regional, cada membro esteve em algum lugar do nosso país para estreitar os laços com os corretores e ouvir atentamente o que eles, que são verdadeiros agentes do bem-estar social e estão em contato direto com o consumidor, têm a dizer sobre e para a empresa”, declarou Nelson Veiga. “Por meio de ações como esta, buscamos trazer, cada vez mais, a audiência dos corretores para que eles tenham a companhia como a seguradora referência no mercado”, acrescentou.

Para os corretores convidados, os eventos “Allianz +Perto” contribuem não só para mantê-los próximos à companhia, mas também para o debate de ideias entre a própria categoria. “A troca entre os corretores foi fantástica”, disse Ana Maria Gianesi, da Havanyr Corretora, que esteve na edição realizada na capital paulista. “Nós confiamos na Allianz e precisamos desta parceria. Eventos como este são muito importantes, pois conseguimos perceber uma abertura maior da empresa”, acrescentou.

Luciano Barros, da LKR Barros Corretora de Seguros, foi um dos convidados do encontro de Ribeirão Preto. “Conseguimos estar mais próximos dos executivos da seguradora, além de fazer alianças e network. O Allianz +Perto mostra a importância do corretor para a seguradora e estreita os relacionamentos. Isso nos ajuda a estarmos mais focados e sermos mais produtivos dentro da companhia, valorizando assim o trabalho do corretor”, pontuou.

Em Belo Horizonte, Fábio Guerra, da F Guerra Corretora, ressaltou que mantém uma longa parceria com a seguradora. “Temos muito carinho pela Allianz por dois motivos: ela nos traz produtos e soluções diversificadas e agrega muito à nossa corretora; e pela maneira com que recebe os corretores. Fiquei muito feliz em participar do evento e me senti parte dele também.”

Quem também participou do “Allianz +Perto” foi Marina Segalla, da Silva Segalla Corretora de Seguros. “Os encontros ‘Allianz +Perto’ nada mais são do que a materialização de uma parceria que acontece diariamente com todo o time da Allianz”, disse ela, que acompanhou a edição realizada em Florianópolis.

No Rio de Janeiro, Glaucilene Santos, da Mais Seguro Corretora, reiterou que os eventos da Allianz agregam valor aos corretores. “Viemos prestigiar o evento da Allianz, que é muito importante porque nos une a outros corretores. Fazemos um network enorme. E a Allianz, como uma de nossas principais parceiras, sempre nos proporciona momentos como este”, afirmou.

Milson Arruda, da Precav Corretora de Seguros, foi um dos convidados da edição de Recife. “Foi muito bom participar do evento e poder estar junto com amigos de longa data. A Allianz é muito forte e está sempre presente na nossa região. Obrigada, Allianz. E estaremos juntos nas próximas, de novo.”

Sobre a Allianz Seguros

No Brasil há mais de 115 anos, a Allianz Seguros atua em ramos elementares e está presente em todo o território nacional, por meio de 56 filiais, além de 50 assessorias e mais de 30 mil corretores de seguros em todo o país.

Tendo como premissa desenvolver ações de longo prazo, tanto nos seus negócios como no campo social, há 30 anos um grupo de funcionários criou a ABA – Associação Beneficente dos Funcionários do Grupo Allianz. Nesse período, mais de 10 mil crianças e adolescentes da Comunidade Santa Rita (zona Leste de São Paulo) foram atendidos pela ABA, por meio de atividades complementares à educação formal, como artes, esportes e inclusão digital.

A seguradora nomeia o Allianz Parque, a arena multiuso mais moderna do país. Desde sua inauguração, em novembro de 2014, já recebeu mais de 11 milhões de pessoas.