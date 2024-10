Dia do Bem Seguro: Sincor-SP inicia campanha social na Associação Bem Comum, em São José do Rio Preto

O Sincor-SP iniciou o calendário do programa Dia do Bem Seguro, que tem o objetivo de promover ações sociais em todo o Estado de São Paulo, reforçando o papel do corretor de seguros como um importante agente do bem-estar social. A Regional São José do Rio Preto foi a primeira a realizar a iniciativa com a Associação Bem Comum (ABC), no dia 20 de setembro. O programa faz parte das diversas ações comemorativas pelo aniversário de 90 anos do Sincor-SP.

A ABC, uma Organização da Sociedade Civil (OSC) sem fins lucrativos, recebeu uma generosa contribuição do Sincor-SP durante o jantar beneficente, organizado para celebrar seu 5º aniversário, onde foram reunidas cerca de 150 pessoas, inclusive corretores de seguros. Na ocasião, a entidade conseguiu triplicar o valor doado. “O jantar teve como objetivo angariar recursos para dar continuidade aos projetos da associação, que são essenciais para a promoção do bem-estar social e da proteção dos direitos humanos”, explica o diretor da Regional São José do Rio Preto do Sincor-SP, Roberto Mantovan.

Fundada em 19 de setembro de 2019, a ABC se dedica a mitigar as vulnerabilidades sociais que afetam diversas faixas da população, incluindo crianças, adolescentes, mulheres e famílias. Além disso, a organização oferece suporte aos jovens com dificuldades de aprendizagem, atendimentos psicológicos e jurídicos, e realiza oficinas reflexivas voltadas para pessoas em situação de violência doméstica.

O Dia do Bem Seguro é organizado pelo Comitê Corretor de Seguros Agente do Bem-Estar Social do Sincor-SP. De acordo com o coordenador Álvaro Fonseca, o calendário vai percorrer todas as Regionais do Sincor-SP, levando auxílio aos mais carentes. “Esta ação reforça o papel social do corretor de seguros e cada Regional do Sincor-SP receberá uma quantia como contribuição. A proposta é que as instituições utilizem o valor para promover ações que multipliquem os recursos”, explica Fonseca.

“A ABC foi escolhida pela nossa Regional devido ao seu compromisso em continuar lutando por um mundo mais justo e solidário, transformando as vidas das pessoas em situação de vulnerabilidade. Durante o jantar, foi possível ver o apoio que recebemos da comunidade e dos parceiros”, finalizou Mantovan. Fonte: Sincor-SP