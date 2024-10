EZZE DO MILHÃO marca os 5 anos da companhia no mercado de seguros

Serão cinco sorteios para produções nas áreas de Auto Individual, Empresarial e Residencial – A partir do dia 1º de outubro, a EZZE promove a Campanha: EZZE DO MILHÃO, uma ação voltada para os corretores que emitirem apólices de seguros Auto Individual, Empresarial e Residencial. A ação marca os cinco anos de operação da companhia que tem ampliado seu portfólio, especialmente no segmento de seguros individuais.

A campanha terá a duração de 3 meses e será encerrada no dia 31 de dezembro de 2024, sendo que cada apólice emitida irá gerar um número da sorte. Serão realizados cinco sorteios em janeiro de 2025, no valor de R$ 200 mil bruto, e todos os corretores participantes terão a oportunidade de ganhar mais de uma vez.

“Queremos agradecer a todos os corretores que representam o principal canal de distribuição dos produtos da EZZE. Além de levar proteção a seus clientes, nossos parceiros terão oportunidades de participar dos nossos sorteios e concorrer aos prêmios. Essa foi a nossa forma de dizer muito obrigado a todos que estão com a gente nesta jornada”, ressalta Richard Vinhosa, CEO EZZE Seguros.