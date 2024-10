Mulheres dão o tom em portal sobre seguro rural

Pela primeira vez em mídias do gênero, quatro especialistas farão artigos em site especializado sobre temas ligados à proteção no campo – Com o objetivo de trazer notícias, artigos e todas as informações sobre os mecanismos de proteção do agricultor e pecuarista no Brasil, o portal seguroruralbrasil.com.br completa um ano neste mês de outubro, apresentando um novo layout.

Além de brindar o leitor com rico conteúdo voltado às soluções para o agronegócio, inovações tecnológicas que beneficiem o cultivo, gestão de seguros e de riscos, o portal apresenta uma novidade: pela primeira vez uma mídia com essas características apresentará quatro articulistas todas mulheres.

A gestora de riscos e seguros corporativos, Fabiana Magalhães; executiva de seguros e especialista do segmento de Agro, Alimentos & Bebidas, Camila Feriani; a empresária e especialista em seguro pecuário, Karen Matieli; e a zootecnista e especialista em produção animal sustentável, Elaine Teixeira, formam o quarteto de colaboradoras. Elas irão abordar temas de sua especialidade e outros que estão incluídos na realidade da produção rural, como agricultura, sustentabilidade, questões ambientais, pecuária, etc.

Com atuação focada no B2B2C, o portal Seguro Rural Brasil divulgará ações e iniciativas voltadas aos interesses de produtores rurais, seguradoras, resseguradoras, executivos e demais integrantes do ecossistema de seguros e gestão de riscos. O portal foi fundado pela jornalista Tany Souza, que possui mais de 20 anos de profissão e, desde 2007, atua no mercado de seguros, com passagens pela mídia segmentada e entidades do setor.

Sobre o portal Seguro Rural Brasil

O portal Seguro Rural Brasil surgiu em outubro de 2023, com o intuito de abastecer o leitor com notícias, informações e artigos que têm como cerne o mercado de seguro rural, ou seja, os seguros agrícola para lavoura, pecuário, aquícola, de benfeitorias e produtos agropecuários, seguro de responsabilidade civil rural e de equipamentos agrícolas, além de trazer conteúdo sobre agronegócio, inovações tecnológicas voltadas ao cultivo, gestão de seguro e de risco.

Acesse www.seguroruralbrasil.com.br

Foto: Tany Souza – Jornalista Responsável (Portal Seguro Rural Brasil)