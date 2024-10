Allianz chama atenção para maior segurança de usuários vulneráveis em vias de áreas urbanas

No 12º Allianz Motor Day, a Allianz faz um apelo por mais segurança para pedestres e ciclistas nas cidades, alertando que 70% das mortes em vias urbanas envolvem esses grupos. A empresa propõe medidas urgentes para proteger melhor essas pessoas, como a implementação de tecnologias de assistência já disponíveis em vans e caminhões. A iniciativa busca contribuir para a meta da União Europeia de reduzir as mortes nas estradas a zero até 2050.

Um em cada dois motoristas de caminhão desliga os sistemas de assistência

Pesquisa apresentada durante o 12º Allianz Motor Day revela que metade dos motoristas de caminhões na Europa frequentemente desativa sistemas de assistência em seus veículos. Isso representa um risco significativo para a segurança nas estradas, especialmente em relação a acidentes com pedestres, ciclistas e motociclistas. A Allianz destaca a necessidade de treinamento para motoristas e operadores de frotas e sugere que até um terço dos acidentes poderia ser evitado com o uso adequado dessas tecnologias.