EZZE Seguros é a nova parceira da SegPartners Brasil

Parceria visa complementar o portfólio de soluções do grupo e atingir novos mercados para os corretores de seguros parceiros -A SegPartners Brasil, na busca por novas soluções e ampliação de portfólio para os corretores de seguros parceiros, acaba de firmar parceria com a EZZE Seguros. Agora já são 21 seguradoras parceiras da empresa que há 10 anos reúne corretoras de seguros para otimizar operações e as representa perante as companhias.

A parceria foi apresentada aos corretores da SegPartners Brasil em encontro na sede da Ezze Seguros, em São Paulo, nesta quarta-feira, 16 de outubro, finalizando com um coquetel para aproximação entre os profissionais.

Para Paulo Rogério dos Santos, CEO da SegPartners Brasil, foi um dia especial para a SegPartners, promovendo interação entre lideranças e membros das duas empresas. “Agradeço a toda a diretoria da EZZE pelo prestígio à SegPartners, o que é muito importante para nós. Seguro é confiança, corretor gosta de conhecer de perto as pessoas com quem trabalha e confia a garantia de seus seguros”, comenta.

“É muito importante esse espaço que a EZZE está abrindo para nós, é o pontapé inicial de uma grande parceria, que se inicia em 2024, mas temos um grande planejamento para 2025, o próximo ano promete”.

A EZZE iniciou sua operação no Brasil há quatro anos com um modelo de partnership, no qual os executivos são sócios da seguradora, e tem investido na contratação de profissionais que participam ativamente das áreas responsáveis por consolidar sua estratégia multiproduto e multicanal. A companhia é 100% nacional e atingiu a marca de R$ 1 bilhão de prêmios emitidos, através da distribuição de mais de 80 produtos em todo o território brasileiro.

Richard Vinhosa, fundador e CEO da EZZE Seguros, declarou que a companhia está muito satisfeita com essa nova parceria. “Tenho certeza que vamos fazer bons negócios com todo o grupo de corretores da SegPartners”, enfatizou.

“Temos produtos tanto de pessoa jurídica quanto de varejo e estamos aqui para servir o cliente da SegPartners da melhor maneira possível. Entendemos que o pós-venda é essencial para mantermos e a perenidade do negócio. Estamos aqui pelos corretores e pelos clientes dos corretores”, declarou.

Foto: (E/D) Paulo Rogério dos Santos, CEO da SegPartners Brasil, e Richard Vinhosa, CEO da EZZE