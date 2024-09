Minsait reforça oferta de soluções tecnológicas para o setor automotivo com auxílio da IA generativa

Empresa apresenta inovações voltadas ao mercado de mobilidade no dia 30 de setembro, durante o Automotive Business Experience 2024, em São Paulo – A Minsait, empresa de transformação digital e TI do Indra Group, está investindo na ampliação de seu portfólio de soluções tecnológicas para o setor automotivo e apresentará alguns dos destaques que fazem parte da proposta de valor da companhia para o mercado de mobilidade durante a edição de 2024 do Automotive Business Experience (#ABX24), que acontece na segunda-feira (30/09), no São Paulo Expo, na zona sul da capital paulista.

Em sua primeira participação como expositora e patrocinadora do evento, a companhia será representada pelo seu Diretor de Inovação, IA & Dados, Henrique Cordeiro Florido, que compõe o time de convidados do debate “Da ficção à prática: o que a Inteligência Artificial Generativa tem a oferecer ao setor da mobilidade”, ao lado de Marcelo Braga, presidente da IBM Brasil, e Martin Galdeano, CEO da Ford para América do Sul.

A atividade, agendada para as 9h10, no Palco Principal do #ABX24, integra a trilha “Tecnologia e Inovação” e procura abordar os receios, desafios e oportunidades trazidas pela IA, em meio a um contexto de mudança das dinâmicas de trabalho, aceleração da eficiência na indústria e transformação não só da interação entre pessoas e veículos, como também dos hábitos de mobilidade, no Brasil e no mundo.

Entre os destaques a serem apresentados pela Minsait, tanto durante o debate quanto no estande da empresa, está a aplicação de recursos baseados em IA Generativa e visão artificial (VA) para impulsionar a inovação do setor automotivo. Entre os cases de sucesso da companhia nesse segmento, está implementação de um sistema baseado em algoritmos de IA e VA, capaz de detectar e localizar em tempo real eventuais falhas e problemas nas linhas elétricas da cadeia de produção da SEAT, montadora espanhola pertencente ao Grupo Volkswagen, com mais de 11 mil profissionais e presença em 75 países.

Graças à solução fornecida pela Minsait, a fabricante de automóveis, com sede na região de Barcelona, obteve uma melhoria significativa nas taxas de antecipação, detecção e prevenção de falhas operacionais, aumentando o controle sobre as linhas elétricas da cadeia de produção e reduzindo o tempo de resposta a incidentes. Além de adaptado ao modelo de Indústria 4.0 adotado pela SEAT, o sistema desenvolvido pela Minsait contribuiu para reduzir custos e para a aplicação de uma metodologia de trabalho mais robusta e eficaz, com menos interrupções na linha de montagem e operações mais eficientes.

Ao todo, a empresa já ofereceu suporte tecnológico para a fabricação de mais de 8 milhões de veículos e tem aposta em novas tendências e alternativas de mobilidade para acelerar a transformação do setor automotivo. Além de liderar o mercado de troca de documentos comerciais entre computadores (EDI) na Espanha, respondendo por 92% desse tráfego na indústria automobilística do país, a Minsait também capitaneia, desde 2015, o desenvolvimento de soluções industriais 4.0 baseadas em Visão Artificial para aplicação em diferentes áreas da produção de veículos.

Em uma colaboração anterior com a SEAT, a companhia esteve à frente da melhoria da gestão da infraestrutura de TI da montadora, bem da otimização da gestão do transporte de componentes para as linhas de produção, durante o processo de adequação da fabricante ao modelo de Indústria 4.0. O projeto foi implantado na fábrica da cidade espanhola de Martorell, na província de Barcelona, e utilizou tecnologias SAP (SAP TM e SAP ERP) para tornar os processos fabris mais eficientes e garantir o planejamento tático e operacional do setor de transportes da planta.

“Esses cases de sucesso reforçam o posicionamento da Minsait enquanto fornecedora de referência para o setor automotivo, que, nos últimos anos, tem exigido soluções cada vez mais eficazes para gerir suas atividades e garantir o crescimento e a rentabilidade de suas operações. Trabalhamos com parceiros que são líderes globais no segmento de produção e seguimos investindo na pesquisa e desenvolvimento de novas propostas de digitalização para a criação de um ecossistema de mobilidade mais seguro, eficiente e ambientalmente responsável”, destaca Henrique Cordeiro Florido, Diretor de Inovação, IA & Dados da Minsait no Brasil.

Sobre a Minsait

A Minsait é a empresa do Indra Group líder em transformação digital e Tecnologia da Informação. A Minsait apresenta um alto grau de especialização, ampla experiência em negócios digitais avançados, conhecimento setorial e talento multidisciplinar, formado por milhares de profissionais em todo o mundo. A Minsait se posiciona na vanguarda da nova digitalização, com capacidades avançadas em inteligência artificial, cloud, cibersegurança e outras tecnologias transformadoras. Com isso, impulsiona os negócios e gera grandes impactos na sociedade, graças a uma oferta digital de serviços de alto valor agregado, soluções sob medida para todos os campos de atuação e acordos com os parceiros tecnológicos mais relevantes do mercado.

Sobre o Indra Group

O Indra Group é uma holding empresarial que fomenta o progresso tecnológico e inclui a Indra, uma das principais empresas globais de defesa, tráfego aéreo e espaço, e a Minsait, líder em transformação digital e Tecnologia da Informação na Espanha e na América Latina. O Indra Group promove um futuro mais seguro e conectado por meio de soluções inovadoras, relações de confiança e os melhores talentos. A sustentabilidade faz parte da sua estratégia e cultura, como resposta aos desafios sociais e ambientais presentes e futuros. No final do exercício financeiro de 2023, o Grupo Indra registrou receitas de 4,343 bilhões de euros, mais de 57 mil colaboradores, presença local em 46 países e operações comerciais em mais de 140 países.