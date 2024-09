Alesssandra Sayegh, diretora de Controles Internos e Compliance da MAPFRE

A MAPFRE, companhia global do mercado segurador e financeiro, anuncia o reforço da sua equipe de lideranças com a chegada de Alessandra Sayegh, que assume o cargo de diretora de controles internos, riscos e compliance. A executiva se reportará diretamente ao CEO de finanças e operações da MAPFRE, Nelson Alves, e será responsável por alinhar os processos de compliance às iniciativas globais da empresa, garantindo a integração dos controles internos em todos os níveis da organização e assegurando a conformidade com as regulamentações do setor.

Com mais de 20 anos de experiência no mercado financeiro e de seguros, Alessandra construiu uma sólida carreira atuando em grandes instituições no Brasil e em outros países da América Latina, como Chile e Espanha. Sua trajetória profissional é marcada pela implementação de metodologias de gestão de riscos e pelo desenvolvimento de equipes voltadas à excelência operacional e integridade dos processos. A executiva é formada em engenharia de produção mecânica pela Escola de Engenharia Mauá, com especialização em finanças e gestão pelo IBMEC e certificação em análise financeira, administração e gestão de empresas pela Universidade de Berkeley, na Califórnia (EUA).

“É uma honra integrar a equipe da MAPFRE e contribuir para o fortalecimento das práticas de conformidade da companhia, que atualmente serve de modelo a outras empresas do mercado de seguros”, afirma Alessandra Delvaux. “Minha missão é garantir que nossos processos continuem alinhados às melhores práticas do mercado e que possamos oferecer ainda mais segurança e confiança aos nossos clientes e parceiros”, explica a nova diretora.

“A experiência e o conhecimento técnico de Alessandra serão fundamentais para continuarmos avançando na gestão de controles internos e compliance, áreas que são estratégicas na companhia. Sua trajetória sólida nos dá a confiança de que estamos ainda mais preparados para dar transparência às nossas operações, acompanhando as tendências regulatórias e mercadológicas”, destaca o CEO de Finanças e Operações da MAPFRE.

Sobre a MAPFRE – Presente no país desde 1992, a MAPFRE é o grupo multinacional líder de seguros na América Latina. No Brasil, a companhia oferece uma ampla gama de serviços que incluem seguros, previdência, investimentos, consórcios, capitalização e assistência a residências e veículos. Em 2023, suas receitas globais atingiram 32,2 bilhões de euros. Com o propósito “Cuidamos do que é importante para você”, a MAPFRE está ao lado de mais de 31 milhões de clientes e 32 mil colaboradores em todo o mundo. A companhia ainda adota compromissos internacionais como os Princípios para a Sustentabilidade em Seguros (PSI) e integra o Pacto Global da ONU (Organização das Nações Unidas), além de manter a Fundación MAPFRE, instituição sem fins lucrativos que promove e investe em iniciativas e pesquisas voltadas ao bem-estar social. Informações sobre a companhia:

https://www.mapfre.com.br