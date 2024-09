Encontro aberto para corretores de seguros será realizado na zona sul de São Paulo

Evento promovido pela maior rede de corretoras de seguros do país, Lojacorr, focará nas oportunidades de mercado, na parceria e expansão da rede – No próximo dia 3, a Unidade Lojacorr Zona Sul, da maior rede de corretoras de seguros do país, Lojacorr, realizará um encontro aberto para corretores que já fazem parte, prospects e outros profissionais que desejam trocar conhecimentos, ter uma panorâmica do mercado e conhecer melhor o modelo da rede.

Segundo o gestor, Lucas Camillo, a Unidade está em expansão e abrindo oportunidades a mais corretores de seguros de ingressar neste modelo de negócios, além de reforçar a marca da Lojacorr no mercado e, principalmente, em São Paulo, onde já atuam outras 4 Unidades, e agora com atendimento mais próximo aos corretores na Zona Sul. “A Unidade Lojacorr Zona Sul/SP está de portas abertas para novos corretores de seguros. Por isso, estamos promovendo este evento, em uma tarde de apresentações e oportunidades, em que teremos uma conversa boa e aprendizado”, convida ele.

O evento é gratuito, contará com um café e com a presença da diretoria da Lojacorr e de Alexandre Camillo, que foi superintendente da Susep e presidente do Sincor-SP, que falará sobre o cenário de oportunidades aos corretores de seguros. “Será um evento muito especial, uma boa oportunidade de os corretores ouvirem tudo o que podemos oferecer ao seu negócio”, finaliza Lucas Camillo.

Serviço

Data do encontro: 3 de outubro

Horário: das 15h às 17h

Local: Espaço de Eventos Vermögen – Rua Dr. Aramis Ataíde, 110 – Vila Cruzeiro – São Paulo.

Sobre a Lojacorr: A Lojacorr é a maior rede de Corretoras de Seguros do Brasil. O seu modelo de negócios disruptivo conecta corretoras de seguros a mais de 40 companhias seguradoras por meio de sua plataforma digital, oferecendo acesso a um amplo portfólio de produtos e soluções, suporte operacional, comercial e estratégico. Entre as soluções, a Lojacorr oferece acesso a seguros de diversos ramos, campanhas, formação, sistema de gestão, central de negócios, acesso via multicálculo, eventos exclusivos, aprendizagem prática com auxílio de Unidades, Assessoria Backoffice, Assessoria Jurídica, entre outras. Fundada em 1996, a empresa se dedica a oferecer os melhores recursos em distribuição de seguros e produtos financeiros às corretoras e clientes. Presente nos 26 Estados e no Distrito Federal, por meio de 61 Unidades, a Lojacorr possui cerca de 500 mil segurados, assistidos por mais de 6 mil profissionais em suas corretoras de seguros, que atuam em mais de 4.500 municípios. Tendo como sede em São Paulo (SP) e sede administrativa em São José dos Pinhais (PR), a empresa conta também com 300 colaboradores (sede e unidades). A Lojacorr está entre as empresas emergentes do Sul e é certificada pelo Great Place to Work.