48ª edição do Oscar do Seguro reúne nata do setor no Copacabana Palace

“Seguro de vida, a verdadeira carta de amor”. Essas foram as últimas linhas de uma carta de amor transformada em métricas e rimas que marcaram a entrega da 48ª edição do Oscar do Seguro — 2023/24. A plateia lotou o teatro do hotel Copacabana Palace, na zona sul do Rio, na noite de 26 de setembro, para vibrar com os vencedores daquela que é considerada a mais tradicional premiação do seguro no país. “Trabalhamos pela cultura do seguro e deixamos essa carta de amor para quem vem depois”, disse o anfitrião e presidente do Clube Vida em Grupo do Rio de Janeiro (CVG-RJ), Edson Calheiros, ressaltando que todos que ali estavam cumprindo sua missão junto ao seguro têm a obrigação de levar “para toda a família brasileira” a importância do seguro.

Em seguida, a apresentadora do evento Anelise Scofield pediu aos executivos Branco e Marlon Amaral, da Bvix Seguradora, uma das patrocinadoras máster do Oscar do Seguro deste ano, para que subissem ao palco e fossem homenageados.

O primeiro prêmio da noite, o de “Funcionário Interno”, foi entregue a Patrícia Melo, analista comercial da MBM Seguradora e Previdência. Em seguida, os premiados foram: José Luiz Fontes, superintendente da Bradesco Vida e Previdência, na categoria “Superintendente/ Gerente”; a Plataforma Assessoria de Seguros, em “Assessoria de Seguros”, tendo os seus diretores Gilberto e Leonardo Villela no palco; a Cajuti, a melhor “Corretora de Seguros”, representada pelo diretor Paulo Machado, e a Bradesco Vida e Previdência, com a melhor “Campanha de Marketing” e tendo no palco o diretor da companhia José Pires. “Este troféu é a certeza de que estamos no caminho certo”, disse Pires.

Na sequência, a melhor “Seguradora de Capitalização” eleita foi a Capemisa Capitalização, que teve como representante o presidente do conselho de administração da empresa, Laerte Tavares. O prêmio entregue em seguida foi o de melhor “Seguradora Operadora de Saúde”, cuja premiada foi a SulAmérica, representada pelo diretor-executivo de Saúde e Odonto, Heitor Augusto, e pelo diretor de Vida e Previdência, Victor Bernardes. Ambos reverenciaram outra executiva da SulAmérica, a diretora comercial RJ/ES, Solange Zaquem, efusivamente aplaudida: “Todos sabemos que a nossa Solange merece esse reconhecimento. Solange, esse Oscar é seu”, discursou Heitor. Na categoria anunciada logo após as palmas para Solange, a de “Personalidade do Seguro”, conquistou-a o CEO da Capemisa, Jorge Andrade, que recebeu o Oscar das mãos de Edson Calheiros. “O que nós sabemos fazer é cuidar de pessoas. Essa premiação nos dá muito mais responsabilidade daqui em diante”, assinalou Andrade.

Coube o Oscar de melhor “Seguradora de Vida” à Mag Seguros, que foi representada pelo diretor da seguradora Waldemir Fiorio. Logo após essa premiação, foi chamada ao palco Fátima Monteiro, CEO da Flanci Corretora, para receber o Oscar de “Mulher de Seguro do Ano”. Fátima foi eleita, em dezembro de 2022, a primeira mulher presidente do Clube de Corretores de Seguros do Rio de Janeiro (CCS-RJ). Ela também recebeu muitos aplausos pela premiação. “Minha felicidade maior será o dia em que eu ver todo brasileiro ter um seguro de vida. Temos que brigar por isso. Nós, do Clube de Corretores de Seguros-RJ, brigamos muito para que a carteira de Vida a cada dia seja mais reconhecida. Não é seguro de vida e sim um seguro de proteção familiar. Que cada brasileiro um dia tenha essa proteção. Será o dia mais feliz da minha vida”, discursou Fátima.

Na categoria “Homem de Seguro do Ano”, o eleito foi o CEO da HDI, Eduardo Dal Ri, representado no evento pelo diretor comercial da HDI no Rio, Alexandre Moreira. “O Edu tem trabalhado bastante com relação à integração de pessoas, de culturas e para retenção de talentos”, disse Moreira, revelando que a HDI intensificará o foco em Vida e pessoas.

No final do evento, a entrega do Oscar de melhor “Seguradora do Ano” foi feita por Edson Calheiros ao diretor comercial Marcos Silva, representante da Porto, a seguradora eleita. Emocionado, Silva discursou: “Quero agradecer a toda minha equipe que, genuinamente, trabalha com toda nossa essência e a leva para o mercado. Agradecemos também aos nossos corretores pela dedicação, parceria e confiança. Corretor para sempre!”

O presidente do Clube de Seguros de Pessoas de Minas Gerais, João Paulo Moreira de Mello prestigiou o evento e exaltou o CVG-RJ. “É uma entidade pioneira na disseminação da cultura do seguro de pessoas no Brasil. Há 48 anos promovendo esse congraçamento, que é o Oscar do Seguros, uma oportunidade para as pessoas que atuam nesse setor, que é tão importante para o país e a sociedade”, concluiu Mello.

Sobre o CVG-RJ

O Clube Vida em Grupo do Rio de Janeiro surgiu há 58 anos com o objetivo de estimular o crescimento dos Seguros de Pessoas no Brasil. Hoje, as empresas beneméritas colaboram para que o CVG-RJ desenvolva as suas atividades, entre seguradoras, corretoras, consultorias e assessorias de seguro. Ao todo, são mais de 1.200 associados, que participam de sua programação. Em cursos de formação profissional, foram capacitados milhares de alunos, que hoje desempenham funções importantes nas empresas do mercado de seguros.