Minha Vida Protegida mostra novas formas de divulgar o Seguro de Vida, no CQCS Insurtech & Inovação 2024

Além de estande na feira de exposições, o Movimento teve duas oportunidades de falar ao público, atraindo mais participantes – Inovação tem tudo a ver com movimento Minha Vida Protegida, que busca disseminar a importância do seguro de vida para a sociedade, bem como a oportunidade e missão dos corretores de seguros neste ramo, por isso, ganhou um estande CQCS Insurtech & Inovação 2024, maior evento de inovação em seguros da América Latina, realizado em São Paulo nos dias 12 e 13 de novembro.

“O conceito de inovação não é só sobre tecnologia, mas resolver um problema, fazer de maneira diferente. Assim, o Minha Vida Protegida é um movimento de inovação do mercado de seguros, que vem levar a mensagem do produto vida de uma maneira diferente, mais didática e inteligente”, justifica Rogério Araújo, embaixador e idealizador do Movimento.

O Movimento surgiu da necessidade de falar para a sociedade brasileira de uma maneira diferente sobre a importância do seguro de vida. “Em 26 anos atuando com seguro de vida, sempre escutei que o mercado deveria falar de uma maneira diferente e inovar nas ações, mas nunca encontrei ninguém chamado ‘mercado’ para poder cobrar dele, então percebi que o mercado somos nós”, ilustra. “E por que não sair do corretor de seguros uma ideia para levarmos essa informação de um benefício tão rico para a sociedade?”, completa.

Criado em 2024, inicialmente o movimento foi estruturado com recursos próprios, mas logo começou a receber o apoio das seguradoras. “Neste ano chegamos a 18 seguradoras apoiadoras e mais de 80 embaixadores, profissionais qualificados de todo o Brasil que atuam com seguro de vida e se uniram ao movimento doando conhecimento e expertise em prol do desenvolvimento do mercado”, conta.

Não somente seguradoras apoiam o movimento Minha Vida Protegida, mas empresas e entidades diversas do setor. “Quando o Gustavo Dória, fundador do CQCS, disse que queria o Minha Vida Protegida neste grande evento do setor de seguros, foi muito relevante apoio”.

O evento reuniu mais de 300 participantes do movimento, entre embaixadores, apoiadores e multiplicadores. Os embaixadores, que têm se doado em workshops promovidos pelo movimento para qualificar corretores para a venda de seguro de vida, foram homenageados com uma caixa de chocolates e uma carta, personalizada para cada um, escrita à mão pelo idealizador Rogério Araujo. “Recebemos embaixadores que vieram de lugares distantes, como Rondônia, Manaus, Rio Grande do Sul, interior de Minas Gerais, entre outros pontos do Brasil. Eles abriram mão do seu dia de trabalho para estarem conosco nesta missão”.

Também no evento o movimento inovou ao fazer a primeira entrega de troféus a personalidades do setor que se destacam no trabalho pelo desenvolvimento do seguro de vida. Foram entregues três troféus: para Jorge Nasser, presidente da Bradesco Vida e Previdência; Nilton Molina, presidente dos Conselhos de Administração da MAG Seguros, do Fundo de Pensão Multipatrocinado e do Instituto de Longevidade; e Gustavo Dória Filho, fundador do CQCS.

Além do estande, o movimento Minha Vida Protegida foi exposto em dois momentos aos congressistas do evento. No dia 12, Rogério participou da arena montada em meio à feira de exposições e teve a oportunidade de apresentar um pitch – um discurso conciso e persuasivo de uma ideia – com objetivo de atrair mais participantes, escolhido justamente porque foi considerado um corretor de seguros inovador. E no dia 13, ele foi um dos palestrantes no painel “Reinventando o seguro de vida todo dia”, ao lado de Nuno David, da MAG Seguros e Ramon Gomez, da MetLife.

Além de todo o conhecimento compartilhado, o movimento traz um ganho indireto que é o reconhecimento dos profissionais que participam como embaixadores. “Esses valiosos profissionais muitas vezes estavam escondidos em suas regiões e hoje o holofote chegou neles, porque têm participado de oficinas e eventos, passando a ser reconhecidos por colegas e seguradoras do mercado. Já temos embaixadores de diversos pontos do país que estão recebendo convites de seguradoras para eventos e palestras em nível nacional”, comenta Rogério Araújo.

“Alexandre Kalache, referência em estudos da longevidade, fala que quando chegamos numa determinada idade paramos de concorrer com as pessoas e passamos a tentar construir um legado”, parafraseou Rogério. “Já estou nesta idade e tem sido enorme satisfação ver colegas elevando patamares na carreira, dividir esses holofotes para que as seguradoras não convidem só o Rogério Araújo, mas convidem, por exemplo, a Fernanda Sawczyn, de Curitiba, o Elizeu Dias, de Cacoal, o Luciano Tane, de Bauru, que são pessoas extremamente qualificadas e têm capacidade de fazer, mas que talvez não eram ainda tão conhecidas antes deste importante Movimento”, conclui.

Foto: Alguns dos embaixadores no estande do MVP.