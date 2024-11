Bradesco Seguros leva novidades de produtos Frota e Caminhão para FENATRAN

Parceria com Livelo e ampliação da cobertura básica do Seguro Caminhão foram destaques da seguradora na feira – A Bradesco Seguros participou da 24ª edição da FENATRAN, a principal feira de transporte rodoviário de cargas da América Latina. Realizada entre os dias 04 e 08 de novembro em São Paulo, o evento foi o maior encontro para a geração de negócios, networking e troca de experiências do setor.

A Seguradora esteve presente na feira no dia 05 de novembro, representada pelo Diretor da Bradesco Auto/RE, Saint’Clair Lima, Superintendente Sênior de Produto Auto, Eduardo Menezes, os Superintendentes Comerciais Altevir Prado e Luiz Carlos Gomes, e o Superintendente de Sinistros, Márcio Jordão, além dos times comercial e de produtos. Os executivos aproveitaram a ocasião para se reunirem com diferentes montadoras e possíveis parceiros estratégicos.

“A Bradesco Seguros é especialista em seguros de veículos de carga e a Fenatran foi a oportunidade ideal para apresentarmos as novidades que lançamos ao longo do ano”, destacou Menezes. Para Saint’Clair, a oportunidade é importante para que a Seguradora possa acompanhar as principais tendências do setor, testar novos veículos e a atualizar conhecimentos. “É um evento fundamental para entendermos as necessidades da cadeia de transporte, identificarmos novas demandas e colaborarmos para um futuro mais seguro e inovador”, ressaltou o diretor.

No Bradesco Seguro Caminhão, a Seguradora tornou opcional a contratação dos serviços de Assistência Dia e Noite e ampliou a gama de proteções básicas, incluindo a cobertura para basculamento. “Esta adição não teve nenhum custo para o segurado e o novo modelo conferiu mais autonomia ao nosso cliente”, acrescentou o Superintendente.

Uma grande novidade anunciada pela Companhia foi a parceria com a Livelo, que permite que clientes pessoa física utilizem os pontos do programa de fidelidade para contratar o seguro. “Os clientes podem pagar parte ou até mesmo o valor total do seguro com os pontos, de forma simples e segura”, explicou Menezes.

O Bradesco Seguro Auto Frota também foi um destaque da Companhia durante a Fenatran. Um produto de aceitação abrangente, flexível e de fácil contratação, especialmente desenvolvido para atender às diferentes necessidades das empresas ou pessoas que possuem dois ou mais carros. Segundo Saint’Clair, o investimento da Bradesco Seguros no segmento é frequente, tanto para clientes, quanto para corretores. “Estamos prontos para debater soluções que atendam a um mercado cada vez mais exigente e integrado”, afirmou ele.

Sobre a Bradesco Auto/RE

Especializados na operação de seguros de automóvel e de seguro patrimonial, a Bradesco Auto/RE conta com uma carteira de R$ 5,1 bilhões de prêmios em automóveis (jan a set/24) e de R$ 713 milhões em prêmios em seguros residenciais (jan a set/24). A seguradora desenvolve e administra produtos que são referência no mercado e tem uma fatia de 11,8% (até ago/24) em market share de automóveis no mercado e 15,8% (até ago/24) de market share em residencial.

Foto: Saint’Clair Lima, Diretor da Bradesco Auto/RE