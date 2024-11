MAPFRE é eleita a seguradora mais sustentável do Brasil pelo ‘Anuário Época Negócios 360º’

Companhia também alcançou o quinto lugar entre as seguradoras mais inovadoras do Brasil – A MAPFRE, companhia global do mercado segurador e financeiro, foi selecionada como a seguradora líder em prática socioambiental no Brasil pelo ‘Anuário Época Negócios 360º’, organizado pela revista Época Negócios em parceria com a Fundação Dom Cabral. No ranking geral da categoria, que abrange empresas de diversos setores, a MAPFRE conquistou a 32ª posição entre as 420 companhias analisadas, consolidando-se como uma das referências nacionais na promoção de sustentabilidade corporativa.

A avaliação do ranking é baseada em seis pilares estratégicos: ESG/Socioambiental, ESG/Governança, Inovação, Visão de Futuro, Pessoas e Desempenho Financeiro. Além do reconhecimento em práticas sustentáveis, a MAPFRE obteve o 5º lugar em Inovação entre as seguradoras, destacando a capacidade da companhia em desenvolver soluções voltadas para a transformação do setor.

A MAPFRE também alcançou outras posições de destaque no segmento segurador, incluindo o 2º lugar em emissões de prêmios, a 2ª posição em resultados operacionais, a 4ª em rentabilidade e o 5º lugar entre as seguradoras de maior ativo no Brasil.

A diretora de sustentabilidade da MAPFRE, Fátima Lima, destacou o significado da conquista para a trajetória da empresa. “Conseguimos encontrar um modelo de negócios em que a sustentabilidade é parte inerente das decisões estratégicas da MAPFRE. Isso nos permite alinhar nossos objetivos financeiros com impactos positivos para a sociedade e o meio ambiente, mostrando que é possível unir rentabilidade e responsabilidade socioambiental de maneira eficaz”, explica a executiva.

Já o diretor-geral de inovação e estratégia da MAPFRE, Hugo Assis, destacou a importância da inovação no processo de transformação da empresa. “Para nós, inovar é buscar soluções responsáveis que trazem resultados concretos para nossos clientes e parceiros de negócios. Este reconhecimento mostra que estamos no caminho certo, aplicando soluções criativas que impulsionam o setor e, ao mesmo tempo, promovem um futuro mais sustentável, democratizando o acesso a seguros e ampliando o impacto positivo na sociedade”, afirma o diretor-geral de estratégia e transformação da MAPFRE.

Sobre a MAPFRE – Presente no país desde 1992, a MAPFRE é o grupo multinacional líder de seguros na América Latina. No Brasil, a companhia oferece uma ampla gama de serviços que incluem seguros, previdência, investimentos, consórcios, capitalização e assistência a residências e veículos. Em 2023, suas receitas globais atingiram 32,2 bilhões de euros. Com o propósito “Cuidamos do que é importante para você”, a MAPFRE está ao lado de mais de 31 milhões de clientes e 32 mil colaboradores em todo o mundo. A companhia ainda adota compromissos internacionais como os Princípios para a Sustentabilidade em Seguros (PSI) e integra o Pacto Global da ONU (Organização das Nações Unidas), além de manter a Fundación MAPFRE, instituição sem fins lucrativos que promove e investe em iniciativas e pesquisas voltadas ao bem-estar social. Para mais informações sobre a companhia, acesse este link.

Foto: Fátima Lima, diretora de sustentabilidade e Hugo Assis, diretor-geral de inovação e estratégia