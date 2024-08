MetLife premia Corretoras de Seguros Parceiras no Programa Together com viagens exclusivas

Entre abril e maio, 30 corretoras participaram de viagens para Aquiraz, no Ceará (CE) e outras 65 estiveram em Lisboa, Portugal, comemorando as conquistas de 2023 – Lançado em 2023, o Together tem como objetivo alavancar o crescimento dos nossos parceiros por meio de uma plataforma exclusiva, que abrange conteúdos de especialistas do mercado àquelas empresas que querem empreender e evoluir seus negócios, levando para essas corretoras workshops e notícias estratégicas do setor para apoiar suas vendas, além de reconhecer aquelas que mais se destacaram.

Em campanhas o Together já premiou mais de 557 corretoras parceiras com viagens nacionais e internacionais, além de outros reconhecimentos e já reuniu outras 989 em eventos diversos como o C6 Fest, além de palestras e encontros de geração de negócios. Para este ano, a expectativa da MetLife é ampliar ainda mais as oportunidades deste programa exclusivo para parceiros, a partir da sua filiação ao MDRT (Million Dollar Round Table), associação comercial formada para ajudar corretoras de seguros a estabelecer as melhores práticas de negócios e desenvolver seus mercados.

As mais recentes viagens de premiação do Together aconteceram em abril, onde 30 corretoras estiveram em Aquiraz, no Ceará, e outras 65 foram a Lisboa, em Portugal, participando de ativações exclusivas, benchmarking, jantares e noites de muita confraternização.

“A oportunidade de comemorarmos tantas conquistas e resultados em meio a um mercado desafiador e altamente competitivo como o de seguros reforça o compromisso da MetLife em oferecer acesso a produtos que garantem proteção, bem-estar e cuidado, e permitir o crescimento para as corretoras. A comemoração se estende ainda a um ano de implementação do programa de relacionamento Together, que vem proporcionando o melhor em conteúdo e ferramentas para apoiar o desenvolvimento dos negócios dos parceiros,” afirma Guillermo Innocenzi, Vice Presidente Comercial da MetLife Brasil.

A MetLife, que encerrou 2023 com a marca de 22 bilhões em capital segurado, 247 milhões em prêmio anualizado, mais de 1 mil parceiros e 84 mil clientes só por meio deste canal, acredita na importância do apoio ao negócio das corretoras que conseguem, não só ampliar a oferta de produtos de seguro, como também a amplificar oportunidades de empreendedorismo. “Queremos que mais e mais parceiros estejam conosco com foco na mesma missão: levarmos juntos a importância do seguro e os benefícios que ele traz para a tranquilidade no futuro, sem deixar de lado as oportunidades do presente,” finaliza Innocenzi.

Com essas iniciativas, a MetLife reforça seu compromisso com o crescimento e sucesso de das corretoras parceiras, proporcionando experiências inesquecíveis e valorizando o esforço e dedicação dentro deste mercado.

Sobre a MetLife

Foto: Guillermo Innocenzi, Vice Presidente Comercial da MetLife Brasil.