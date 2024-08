Grupo Bradesco Seguros é destaque no Great Place to Work por mais um ano consecutivo

Companhia conquista selo de Melhores Empresas, além de figurar em mais um ano no ranking regional do Rio de Janeiro – O Grupo Bradesco Seguros foi mais uma vez reconhecido pelo compromisso contínuo com o bem-estar dos colaboradores. A companhia mantém sua posição de destaque no setor com a obtenção do selo Great Place To Work de “Melhores Empresas para Trabalhar”. Além disso, o Grupo Segurador também está entre as 10 melhores empresas premiadas na categoria Grandes Empresas no ranking regional do Rio de Janeiro.

A Diretora de Recursos Humanos, Ouvidoria e Sustentabilidade da seguradora, Valdirene Soares Secato, ressalta que esse é um reconhecimento de um trabalho contínuo. “Nós nos sentimos honrados por essas conquistas, pois é fruto da dedicação em promover continuamente a excelência e a inovação em nossas práticas de gestão,” diz a executiva.

A consultoria global, GPTW, apoia as organizações para obterem os melhores resultados, por meio de uma cultura de confiança, alto desempenho e inovação. A pesquisa é realizada internamente com os funcionários e são avaliadas as práticas culturais, bem como as percepções sobre o clima organizacional.

Sobre o Grupo Bradesco Seguros

O Grupo Bradesco Seguros, conglomerado segurador da Organização Bradesco, tem atuação multilinha em âmbito nacional nos segmentos de Seguros, Capitalização e Previdência Complementar Aberta, atuando com empresas que detém representatividade nos respectivos segmentos: Bradesco Seguros, Bradesco Saúde, Bradesco Vida e Previdência, Bradesco Capitalização e Mediservice.