Austral Re apresenta lucro líquido de R$ 27,7 milhões no semestre, mesmo com impacto das enchentes no Rio Grande do Sul

Companhia emitiu R$ 1,4 bilhão de prêmios de resseguros brutos, um crescimento de 13% em relação ao mesmo período de 2023 – Entre janeiro e junho, a Austral Re alcançou R$ 1,4 bilhão em prêmios de resseguros brutos, o que representa um incremento de 13% em comparação ao mesmo período do ano anterior. Esse aumento se deu principalmente nos ramos Patrimonial, Negócios na América Latina e Transportes.

As enchentes do Rio Grande do Sul impactaram negativamente o mercado de seguros e resseguros brasileiro, mas ainda assim a Companhia apresentou no primeiro semestre deste ano um lucro líquido de R$ 27,7 milhões, com crescimento de 80% em relação à 2023, quando registrou um lucro líquido de R$ 15,4 milhões.

Já a sinistralidade retida atingiu 82,8% dos prêmios ganhos, representando 5,4 pontos percentuais abaixo dos 88,2% do mesmo período do ano anterior, apesar das enchentes no Sul. Desconsiderando os impactos da tragédia, sobretudo nos ramos de Patrimonial e Habitacional, essa sinistralidade teria sido de 76,6%, 11,6 p.p. abaixo, em relação ao primeiro semestre de 2023, demonstrando os bons resultados apresentados no período.

O patrimônio líquido da Austral Re encerrou o primeiro semestre de 2024 em R$ 405,9 milhões, 6,4% acima dos R$ 381,5 milhões do mesmo período de 2023, com Retorno sobre o Patrimônio Líquido Médio (ROAE) de 14,5% contra 8,5% no mesmo período do ano anterior. Excluindo o impacto das enchentes, o ROAE teria sido de 25,6%.

“As tragédias causadas já pelos efeitos das mudanças climáticas tiveram um impacto no lucro líquido da companhia de cerca de R$ 21,1 milhões. Desconsiderando a atuação da resseguradora nesses sinistros, nosso resultado teria sido na casa de R$ 48,8 milhões. De toda forma, vale ressaltar o bom desempenho da companhia, o que reflete um trabalho contínuo de melhoria nos nossos processos de subscrição”, afirma o CEO da Austral Re, Bruno Freire.

Sobre Austral Re:

A Austral Re é hoje um dos principais players do segmento e atua para desenvolver o mercado ressegurador na América Latina em suas linhas de negócios. Focada nas áreas de negócios Patrimoniais, Responsabilidade Civil, Garantia, Marine e Energy, Auto e Vida, a Resseguradora aposta em tecnologia para trazer novos produtos com flexibilidade e soluções inovadoras, além de preservar um atendimento personalizado e ágil, subscrição analítica, eficiência na alocação de capital e responsabilidade na gestão de risco.

