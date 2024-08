MDS Brasil celebra o Dia Nacional do Ciclista destacando os benefícios da contratação do Seguro Bike

Com o aumento da popularidade do ciclismo e as mudanças na mobilidade urbana, o seguro oferece proteção abrangente para garantir trajetos mais seguros – Seja para deslocamentos diários para o trabalho ou escola, passeios ou atividades esportivas, a bicicleta oferece uma série de benefícios para a saúde e o meio ambiente. Pedalar regularmente melhora a condição cardiovascular e fortalece os músculos, além disso, é um meio de transporte que colabora para reduzir a emissão de poluentes e diminuir o trânsito nas cidades. Adotar a bicicleta no dia a dia é uma maneira prática e saudável de contribuir para um estilo de vida mais sustentável e ativo.

No dia 19 de agosto, comemoramos o Dia Nacional do Ciclista. Um estudo recente do Kantar Ibope Media revelou que a mobilidade urbana passará por mudanças na próxima década, com uma estimativa de redução de 10% no uso de carros particulares nas principais cidades do mundo. A popularização da economia compartilhada, da multimodalidade e dos veículos autônomos diminuirá a necessidade de possuir um carro, enquanto o uso de transporte público, bicicletas e caminhadas aumentará. As estatísticas do Kantar Ibope Media também indicam um aumento de 10% no uso de transporte público, 25% na caminhada e 47% no uso de bicicletas.

Para garantir a tranquilidade dos ciclistas em qualquer localidade, a MDS Brasil oferece o Seguro Bike. Este seguro disponibiliza uma cobertura abrangente em todo o território brasileiro, com contratação simples, online e atendimento personalizado. As coberturas incluem acidentes durante a pedalada, roubo, furto e danos corporais e materiais causados a terceiros.

“Com o aumento da popularidade do ciclismo como meio de transporte, o Seguro Bike oferecido pela MDS Brasil propicia segurança e tranquilidade para os ciclistas. Nosso objetivo é garantir que, independentemente do percurso, nossos clientes estejam protegidos contra imprevistos, contribuindo assim para uma mobilidade urbana mais segura e eficiente”, destaca Rogério Lemes – Diretor de Varejo da MDS Brasil.

Sobre a MDS Brasil:

Parte do The Ardonagh Group, a MDS é um grupo multinacional de corretagem de seguro e resseguro, consultoria de riscos e gestão de benefícios. É líder no segmento de Saúde e Benefícios e também na gestão de risco e consultoria para o mercado brasileiro. Também lidera em seu segmento em Portugal, e está presente em Angola, Moçambique, Espanha, Chile, Chipre, México e EUA. Mundialmente, a corporação opera por meio da Brokerslink – empresa fundada pelo grupo e que gere uma rede de brokers presente em cerca de 135 países, totalizando cerca de 25.000 profissionais de seguros. Em resseguro, a organização atua no Brasil, em Portugal e na África com a marca MDS RE e no Chile por meio da RSG. A RCG – Risk Consulting Group é a organização referência em análise de riscos, controle de perdas, plano de continuidade de negócios e Enterprise Risk Management. Com a HighDome, uma Protected Cell Company (PCC), o grupo oferece soluções alternativas de transferência de riscos ao mercado tradicional de seguros.