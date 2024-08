Aon Revela Tendências de Benefícios Corporativos: Telemedicina cresce 13,4%

Atendimento remoto está disponível em 86,3% das organizações – A Aon plc (NYSE: AON), líder global em serviços profissionais, divulga as principais tendências em benefícios corporativos com base em sua Pesquisa de Benefícios 2023. O estudo revelou que a oferta de telemedicina cresceu 13,4 pontos percentuais e está disponível em 86,3% das empresas, quando comparado ao período de 2020-2021.

Alguns dos Benefícios Identificados na Pesquisa:

•Diversidade na cultura corporativa: 82,8% das empresas já realizam treinamentos de diversidade e inclusão para todos os colaboradores, e 81,6% fornecem capacitações específicas para liderança.

•Apoio para grupos minorizados: 12,8% das organizações oferecem apoio na regularização de documentos para o público LGBTQIA+ e 5,2% oferecem subsídios para tratamentos hormonais.

•Flexibilidade: 71,9% das companhias estão adotando predominantemente o trabalho remoto em seus modelos operacionais. Além disso, 14,3% das empresas oferecem benefícios flexíveis, personalizando as opções para atender melhor às necessidades individuais dos colaboradores.

•Seguros de Vida e Previdência: o seguro de vida é oferecido por 93,6% das companhias, enquanto a previdência privada está presente em 50,5% dos pacotes de benefícios.

•Programas de Educação: benefícios de educação e desenvolvimento são oferecidos por 59,7% das empresas.

•Assistência Médica: a assistência médica é o benefício mais prevalente, com oferta presente em 98,4% das organizações.

“A flexibilização dos benefícios é essencial para atender às necessidades diversas dos colaboradores e melhorar a experiência de uma força de trabalho cada vez mais inclusiva”, afirmou Leonardo Coelho, Vice Presidente de Health & Talent da Aon Brasil.

“O bem-estar financeiro é uma prioridade crescente para as empresas, pois está intrinsecamente ligado à saúde emocional e à produtividade dos colaboradores. Neste contexto é importante oferecer benefícios personalizados que atendam as necessidades da força de trabalho e impactem positivamente seu entorno, garantindo um suporte abrangente e eficaz.”, destaca Harenton Ribeiro, Diretor Executivo de Wealth Solutions da Aon no Brasil.

Sobre a Pesquisa de Benefícios 2023

A Pesquisa de Benefícios 2023 da Aon envolveu a participação de 929 empresas de diversos setores e portes no Brasil e mais outras 1.000 empresas em diferentes países da América Latina. O estudo abrangeu cinco dimensões do bem-estar: físico, emocional, social, financeiro e profissional. Os resultados mostram um aumento na adoção de programas de bem-estar e a importância crescente dessas iniciativas para a valorização de talentos, além de promover a saúde integral dos colaboradores.

Human Insights Conference

No dia 13 de agosto, a Aon realizou o Human Insights Conference 2024 em São Paulo, reunindo líderes empresariais e de RH para discutir as tendências emergentes e as melhores práticas na gestão de recursos humanos. O evento contou com painéis sobre o impacto do aumento dos custos médicos na saúde financeira das empresas, iniciativas de bem-estar, futuro do trabalho, entre outros, reunindo especialistas e líderes de mercado para compartilhar suas experiências e insights.

Sobre a Aon

Aon plc (NYSE: AON) existe para moldar decisões para melhor, para proteger e enriquecer a vida das pessoas em todo o mundo. Por meio de insights analíticos, expertise globalmente integrada em Human Capital e Risk Capital e soluções localmente relevantes, nossos colegas oferecem aos clientes em mais de 120 países a clareza e a confiança necessárias para tomar as melhores decisões sobre riscos e pessoas que os ajudem a proteger e a ampliar seus negócios.

Siga a Aon no LinkedIn, X, Facebook e Instagram. Mantenha-se atualizado acessando a sala de imprensa da Aon e assine nosso boletim informativo aqui:

https://aon.mediaroom.com/get-news-alerts-by-email

Foto:

Crédito: Aon | Pedro Paquino