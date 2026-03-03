MetLife amplia presença em esporte e bem-estar e reforça estratégia de marca para 2026

Renovação com o piloto Átila Abreu e apoio a instituições de referência em saúde marcam as iniciativas da seguradora ao longo do ano – A MetLife Brasil anuncia a ampliação de sua estratégia de patrocínios e ativações para 2026, reforçando sua presença em iniciativas que conectam esporte, bem-estar e impacto social. O movimento tem como foco o fortalecimento do relacionamento com corretores, parceiros comerciais e públicos estratégicos. Como parte desse plano, a seguradora confirma a renovação da parceria com o piloto Átila Abreu, um dos principais nomes da Stock Car Pro Series, e amplia o investimento na categoria ao longo do ano.

Presente na principal competição do automobilismo nacional, a MetLife consolida sua atuação em um ambiente que traduz valores diretamente conectados ao seu negócio: planejamento, disciplina, consistência e performance de longo prazo. A parceria com a Stock Car reforça a estratégia da companhia de associar sua marca a experiências de alta performance, confiança e visão de futuro.

Entre os destaques de 2026 está a presença da MetLife no Truck Lounge, espaço premium da Stock Car voltado a experiências exclusivas, networking e hospitalidade corporativa. O ambiente será utilizado para encontros com parceiros, ações de relacionamento e iniciativas voltadas ao fortalecimento do ecossistema de distribuição da seguradora.

“O automobilismo reflete atributos muito próximos da nossa atuação no mercado de seguros. Assim como nas pistas, nossa operação exige precisão, estratégia, visão de longo prazo e confiança. A parceria com o Átila representa exatamente essa combinação de disciplina, solidez e compromisso com resultados consistentes”, afirma Denise Coelho, diretora de Marketing e Comunicação da MetLife Brasil.

Da performance ao cuidado: compromisso com a saúde e a vida

Além do esporte, a MetLife reforça em 2026 seu compromisso social por meio do apoio a instituições de referência em saúde no Brasil, ampliando sua atuação em iniciativas voltadas à proteção da vida e ao cuidado com as pessoas.

Entre as organizações apoiadas estão o Hospital Pequeno Príncipe, o maior hospital exclusivamente pediátrico do país e referência na América Latina em saúde infantil, e o Hospital de Amor, reconhecido nacionalmente pela excelência no atendimento oncológico gratuito e pelo impacto social de suas ações de prevenção, diagnóstico e tratamento do câncer.

Localizado em Curitiba (PR), o Hospital Pequeno Príncipe recebe crianças e adolescentes de todo o país para tratamento em 47 especialidades médicas, como cirurgia pediátrica, hepatologia, oncologia, cardiologia, cirurgias cardíacas, neurologia, nefrologia, ortopedia, pediatria e doenças raras, entre outras. Já o Hospital de Amor, leva cuidados de excelência a todo o Brasil com suas unidades fixas e móveis. Hospitais, centros de prevenção e carretas equipadas garantem atendimento humanizado e diagnóstico precoce.

“Na MetLife, acreditamos que esporte e saúde são pilares fundamentais de cuidado e prevenção ao longo da vida. Ao apoiar essas instituições, colocamos nosso propósito em prática, estar sempre ao lado das pessoas e ajudar a construir um futuro mais seguro para todos”, completa Denise Coelho.

Sobre a MetLife

A MetLife, Inc. (NYSE: MET), por meio de suas subsidiárias e afiliadas (“MetLife”), é uma das principais empresas de serviços financeiros do mundo, oferecendo seguros, anuidades, benefícios para funcionários e gestão de ativos para ajudar seus clientes individuais e corporativos a navegar por um mundo em constante transformação. Fundada em 1868, a MetLife opera em mais de 40 mercados em todo o mundo e ocupa posições de liderança nos Estados Unidos, Japão, América Latina, Ásia, Europa e Oriente Médio. Para obter mais informações, acesse www.metlife.com.br