Grupo Bradesco Seguros promove ação de reconhecimento a corretores durante o Carnaval de Salvador

Iniciativa integrou o patrocínio ao Camarote Pier e premiou parceiros que se destacaram em campanhas comerciais regionais – O Grupo Bradesco Seguros participou do Camarote Pier, no Circuito Barra-Ondina, em Salvador, durante o Carnaval 2026, em uma iniciativa voltada a premiar corretores parceiros que atingiram metas comerciais e contribuíram para o crescimento das carteiras nas diferentes frentes de negócio. A ação integrou o patrocínio do Banco Bradesco ao espaço e está alinhada à estratégia da seguradora de valorização do corretor e fortalecimento do relacionamento de longo prazo.

Realizado entre os dias 13 e 17 de fevereiro, no Farol da Barra, o Camarote Pier contou com mais de 1.500 metros quadrados distribuídos em quatro andares com vista do Farol da Barra ao Morro do Cristo. No terceiro pavimento, o Grupo esteve presente em um espaço exclusivo no “Camarote de Beleza”, onde os convidados tiveram acesso a serviços como customização de abadás, cabelo, maquiagem e massagem.

O Grupo Bradesco Seguros disponibilizou convites como reconhecimento aos profissionais de diferentes regiões do país que se destacaram em campanhas de incentivo recentes. Além de acesso ao evento, a experiência incluiu hospedagem, receptivo diário e transporte dedicado até o evento, com retorno aos hotéis, garantindo organização durante toda a programação.

Para Leonardo Freitas, diretor comercial da Bradesco Auto/RE, a premiação reflete o papel dos corretores na estratégia de crescimento da companhia. “As metas foram definidas com foco na expansão sustentável das carteiras e no fortalecimento da nossa atuação regional. Reconhecer esses profissionais é valorizar quem está na linha de frente, impulsionando resultados e contribuindo diretamente para a evolução dos nossos negócios”.

Já Fabio Magalhães, diretor Comercial da Bradesco Vida e Previdência, observa que experiências como essa ficam marcadas na memória. “Em um mercado cada vez mais competitivo, é muito importante alinhar performance a relacionamento. Por isso, reconhecer parceiros de negócios e talentos por meio de experiências únicas, como o Carnaval de Salvador, é uma forma especial de agradecer quem compartilha dos nossos resultados e ajuda a reforçar a nossa estratégia regional”, pontua.

A iniciativa integra a estratégia do Grupo Bradesco Seguros de reconhecer o desempenho e manter proximidade com o canal corretor, principal responsável pela distribuição de seus produtos.

Sobre o Grupo Bradesco Seguros

O Grupo Bradesco Seguros, conglomerado segurador da Organização Bradesco, tem atuação multilinha em âmbito nacional nos segmentos de Seguros, Capitalização e Previdência Complementar Aberta, atuando com empresas que detém representatividade nos respectivos segmentos: Bradesco Seguros, Bradesco Saúde, Bradesco Vida e Previdência, Bradesco Capitalização e Mediservice.