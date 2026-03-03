FastBuilt firma parceria com Tokio Marine e facilita contratação de seguro residencial via app

Novo serviço já está disponível na plataforma de gestão de pós-obra da construtech e pode ser ofertado pelas construtoras que usam a tecnologia como uma opção ágil e segura aos proprietários dos imóveis – Visando ampliar a experiência que construtoras e incorporadoras podem oferecer ao cliente, a FastBuilt, especializada no desenvolvimento de tecnologia para a gestão do pós-obra, anuncia uma parceria com a Tokio Marine. Através da seguradora, a plataforma reforça a oferta da funcionalidade de contratação de seguro residencial de forma online, rápida e segura.

A nova parceria está alinhada ao posicionamento da FastBuilt como um parceiro de tecnologia que auxilia na gestão de todas as etapas da obra, especialmente após a entrega do empreendimento, gerando valor ao cliente final e dados à construtora, para a tomada de decisão. A escolha pela seguradora se deu pelo amplo reconhecimento da marca, que tem mais de 60 anos de atuação, presença em todo país e é, hoje, a segunda maior do Brasil, com cerca de 70 unidades. Todas as empresas que já utilizam a plataforma da FastBuilt já contam com a funcionalidade e podem oferecer o serviço como um adicional facilitado ao proprietário do imóvel.

“Nossa plataforma vai além de gerar dados sobre o desempenho de insumos e serviços: buscamos agregar valor e novas possibilidades de relacionamento em longo prazo da construtora com o cliente final. O seguro é fundamental para proteger um bem que, muitas vezes, é adquirido ao custo de anos de planejamento. Fazer isso através do app e sem burocracia proporciona segurança e tranquilidade ao proprietário”, destaca Jean Ferrari, CEO da FastBuilt.

Atualmente, de acordo com a Superintendência de Seguros Privados (Susep), apenas 20% das mais de 90 milhões de residências no país possuem seguro residencial. “O dado evidencia a gama de oportunidades no setor e reforça a importância de se facilitar o acesso a este serviço. Nós queremos ser um aliado da construtora para, além de entregar o bem ao proprietário, ajudá-lo na preservação do seu patrimônio, tendo acesso aos dados do imóvel e a serviços complementares como este, com facilidade”, reforça a diretora de operações da FastBuilt, Adriana Bombassaro.

Com mais de 500 construtoras em seu portfólio e mais de 2100 empreendimentos gerenciados, a FastBuilt já atende mais de 275 mil imóveis e pretende ampliar a gama de lares atendidos ao longo do ano, ultrapassando a marca de 500 mil. Através das construtoras clientes, todos os imóveis poderão solicitar o seguro pelo app, realizando contratação sem necessidade de visita presencial e em poucos cliques.

Sobre a FastBuilt

Fundada em 2018, a FastBuilt é uma construtech que atua para transformar a construção civil através de tecnologia e inovação. Desenvolve uma plataforma que proporciona a gestão do pós-obra de forma ágil e intuitiva, proporcionando redução de custos, integração de processos, melhor gestão de equipes e processos, e comunicação ágil com o cliente. A plataforma da da empresa reduz a perda de informações e integra etapas antes, durante e depois da construção, e especialmente nas fases após a entrega do imóvel na relação com o consumidor. Suas funcionalidades trazem economia de tempo, insights de melhorias, otimização de atendimentos e de recursos, além de centralizar boas práticas de prevenção, dados de manutenção e de garantias.

Mais informações em: www.fastbuilt.com.br