Bradesco Vida e Previdência lança BVP Planner: planejamento financeiro estratégico

Ferramenta estrutura dados patrimoniais e financeiros para apoiar decisões personalizadas aos clientes e fortalecer a atuação consultiva dos corretores – A Bradesco Vida e Previdência acaba de lançar a BVP Planner, uma solução completa de planejamento financeiro e sucessório 360º, desenvolvida para entregar diagnósticos amplos e aprofundados sobre renda, proteção e construção de patrimônio de longo prazo.

Com interface intuitiva e uma abordagem totalmente integrada, a ferramenta organiza informações como bens, passivos, dívidas, fluxo de renda, objetivos de aposentadoria e necessidades futuras, proporcionando uma visão clara e estratégica da situação financeira do cliente. A partir desse mapeamento, torna-se possível elaborar planos mais aderentes ao perfil, às metas e ao momento de vida de cada pessoa.

“Nossa intenção é aprofundar conversas mais qualificadas sobre planejamento financeiro e sucessório, ajudando clientes e corretores no desenvolvimento de planos consistentes, incluindo soluções como seguro de vida e previdência privada. Essa é mais uma iniciativa para potencializar entregas personalizadas em cada atendimento”, observa Ricardo Campos, superintendente sênior de Negócios da Bradesco Vida e Previdência.

O lançamento da BVP Planner chega em um momento de transformação acelerada do mercado de seguros no Brasil, impulsionado pelo avanço da inteligência artificial em diversas frentes. Ao unir tecnologia, conhecimento técnico e visão consultiva, a ferramenta torna a jornada financeira do cliente mais eficiente, estratégica e conectada às suas reais necessidades — contribuindo diretamente para otimização de custos e para a melhor tomada de decisão.

SOBRE A BRADESCO VIDA E PREVIDÊNCIA

A Bradesco Vida e Previdência, empresa do Grupo Bradesco Seguros, atua há mais de quatro décadas no país, protegendo participantes de planos de Previdência e VGBL e segurados de Vida e Acidentes Pessoais. A empresa conta com opções de planos de previdência em renda fixa, renda variável e multimercados, contemplando diversas classes de ativos para todos os perfis de clientes. No segmento de Seguro de Vida e Acidentes Pessoais, do qual é líder de mercado, oferece uma ampla gama de produtos com coberturas para diversas situações, incluindo doenças graves e perda de renda por desemprego involuntário, além de assistências personalizadas.

Foto: Ricardo Campos, superintendente sênior de Negócios da Bradesco Vida e Previdência