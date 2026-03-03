Alper Seguros eleva unidade de Ribeirão Preto ao status de Filial para dobrar operação em dois anos

Com foco em expansão regional, nova estrutura garante autonomia operacional, descentralização de decisões e plano agressivo de aquisições no interior paulista – A Alper Seguros, uma das maiores consultorias de seguros do Brasil, anuncia a transformação de seu escritório em Ribeirão Preto em Filial. A mudança, oficializada neste mês, faz parte do plano estratégico de expansão da Companhia e responde ao crescimento robusto da produção local, que agora ganha autonomia operacional e foco direto em novos negócios.

Presente na cidade desde 2016, a unidade deixa de ser um escritório de apoio da Filial SP-Interior para atuar com P&L (demonstrativo de resultados) e liderança local, fortalecida sob o comando de José Francisco Miranda. A meta é arrojada: dobrar a receita da unidade nos próximos 24 meses através de uma combinação de crescimento orgânico e novas aquisições (M&As).

Para Sandro Napolitano, Diretor Regional SP da Alper Seguros, a transição é um movimento natural de quem busca capilaridade com eficiência.

“O momento é de dividir para conquistar. Com o upgrade para Filial, descentralizamos responsabilidades e aumentamos a autonomia e a agilidade da liderança local, além da geração de negócios. Isso nos permite um mapeamento mais próximo de parcerias e negócios, além de uma presença física mais constante dos nossos especialistas junto ao cliente, focando na proximidade para um atendimento consultivo de risk management”, afirma Napolitano.

Os executivos da filial também reforçam a importância das parcerias como estratégia para o crescimento da filial: “Ao unir forças, conseguimos mitigar riscos, dividir custos operacionais e, principalmente, acessar novos nichos de mercados que, às vezes, estão centralizados com poucas corretoras. Dessa forma, com a força e expertise da Alper, podemos fazer a diferença para esses parceiros e clientes”, destaca José Francisco, Gerente Executivo da unidade.

Foco na Pujança Regional

Ribeirão Preto é o epicentro de uma região metropolitana que engloba 34 municípios e cerca de 1,7 milhão de habitantes. A nova estrutura da Alper visa consolidar ainda mais sua liderança no setor sucroenergético, onde já possui forte market share, além de avançar nos setores de serviços, indústria e comércio.

A estratégia da nova filial baseia-se em uma “tríade” de atuação: novos negócios, cross selling (venda de novos produtos para clientes atuais) e relacionamento. Alexandre Boccia, VP de Filiais da Alper, destaca o diferencial competitivo da companhia no cenário nacional:

“A Alper é líder isolada em capilaridade, com 29 filiais próprias. Nosso modelo não é de franquias ou cooperativas; evoluímos com estrutura própria e especialistas ‘in house’ para desenhar soluções sob medida. Em Ribeirão Preto, estamos prontos para atender empresários que veem a gestão de riscos como um tema estratégico para o negócio”, pontua Boccia.

Expansão e Atração de Talentos

Com a nova estrutura, a Alper prevê o aumento do quadro de colaboradores, geração de oportunidades internas e a criação de ações de marketing locais. A autonomia permitirá que a liderança de Ribeirão Preto participe ativamente de planos de expansão regional, buscando corretores locais que tenham sinergia com o modelo de negócio da companhia para futuras integrações.

Atualmente, a Filial Ribeirão Preto conta com um time misto de executivas de relacionamento multiprodutos, focadas em oferecer uma “prateleira” completa de soluções que cobrem desde riscos de propriedades e projetos até responsabilidade civil e seguros de pessoas.

Sobre a Alper Seguros:

Fundada em 2010, a Alper Consultoria e Corretora de Seguros S.A. é referência nacional em gestão de seguros corporativos, benefícios, transportes, linhas financeiras, agro e demais segmentos. Com mais de 1.200 colaboradores e 29 escritórios em todo o país, a empresa se destaca pela inovação, tecnologia e compromisso com soluções eficientes, transparentes e socialmente responsáveis.

Foto: José Francisco (esq.) e Sandro Napolitano (dir.)