Alper Seguros anuncia Luciano Lima como novo Vice-Presidente de Filiais, Massificados e Personal Lines

Com 40 anos de trajetória no setor, o executivo chega para acelerar a expansão das operações regionais e consolidar a estratégia de seguros para pessoas físicas – A Alper Seguros, uma das maiores consultorias de seguros do país, anuncia a chegada de Luciano Lima como o novo Vice-Presidente de Filiais, Massificados e Personal Lines. O movimento reforça o compromisso da companhia com o crescimento orgânico e a capilaridade de suas operações em todo o território nacional.

Luciano Lima é um veterano do mercado, acumulando quatro décadas de experiência. O executivo construiu uma carreira sólida e reconhecida de 40 anos na Sul América, onde ocupou cargos de liderança de alto escalão, incluindo o de Diretor Comercial Estatutário. Ele também tem passagens pela Qualicorp e Justos.

Sua chegada à Alper visa integrar as operações das filiais e potencializar o segmento de Personal Lines, utilizando sua vasta experiência em gestão comercial para estreitar o relacionamento com os canais de venda e clientes.

“É um privilégio assumir este desafio na Alper Seguros, uma companhia que se destaca pelo dinamismo e pela busca constante por inovação. Meu objetivo é aplicar toda a experiência adquirida ao longo de décadas no setor para fortalecer nossas filiais e oferecer as melhores soluções de proteção individual, garantindo que nossos corretores e parceiros tenham as ferramentas necessárias para crescer de forma sustentável,” afirma Luciano Lima.

A nomeação faz parte da estratégia da Alper de atrair talentos de peso para sustentar seu plano de expansão, unindo o conhecimento tradicional do mercado de seguros à agilidade exigida pelo cenário atual.

“A chegada do Luciano Lima representa um passo importante na nossa estratégia de expansão. Sua vasta experiência comercial, aliada a uma visão moderna e digital do papel do corretor, será fundamental para elevarmos o patamar de entrega das nossas filiais e do segmento de Personal Lines”, conclui Marcos Couto, presidente da Alper Seguros.

Couto ainda ressaltou a dedicação de Alexandre Boccia na cadeira que, agora, é ocupada por Luciano. “Sua visão estratégica e o seu compromisso com a companhia foram essenciais para o crescimento das unidades de negócio lideradas por ele. Nós somos profundamente gratos pela trajetória do Boccia na Alper”.

Sobre a Alper Seguros

Fundada em 2010, a Alper Consultoria e Corretora de Seguros S.A. é referência nacional em gestão de seguros corporativos, benefícios, transportes, linhas financeiras, agro e demais segmentos. Com mais de 1.200 colaboradores e 29 escritórios em todo o país, a empresa se destaca pela inovação, tecnologia e compromisso com soluções eficientes, transparentes e socialmente responsáveis.