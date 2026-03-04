Allianz amplia coberturas e modalidades do seguro D&O

Coberturas principais passam a contemplar cônjuge ou companheiro, herdeiros, sucessores, representantes legais ou espólio. Entre as novas, estão proteção contra eventos cibernéticos e gerenciamento de crise – Para atender às necessidades de um mercado promissor, a Allianz – uma das maiores seguradoras do Brasil e do mundo e detentora do naming rights do Allianz Parque – ampliou o produto de D&O, que passou de 20 para 28 coberturas voltadas a diferentes cenários. Essa apólice assegura o patrimônio pessoal de executivos, diretores e administradores contra processos movidos por terceiros em relação a atos de gestão.

As coberturas principais, como pagamento ao segurado, reembolso da empresa e reclamação de valores mobiliários, tiveram ampliações e, agora, o cônjuge ou companheiro passam a figurar como pessoa segurada e são diretamente amparados caso a demanda do titular respingue também no seu patrimônio pessoal devido ao regime matrimonial. Além disso, a proteção para investigação agora inclui custos para preparação de depoimento, protegendo o segurado desde a fase pré-investigatória. As coberturas processos de bens e liberdade, inabilitação, indisponibilidade de bens por bloqueio, penhora on-line também foram melhoradas, levando em consideração os ganhos líquidos do segurado e sendo paga na metade do tempo do produto anterior.

Já as novas coberturas compreendem evento cibernético; custos de mitigação; danos morais, materiais e corporais; reclamações originadas de sócios ou acionistas; e defesa para garantia e aval. Entre as novidades estão, ainda, a cobertura para eventos extraordinários com órgãos oficiais; limite adicional para segurados nomeados; cobertura para ofertas públicas futuras; e venda de controle de subsidiária.

Mauricio Masferrer, diretor executivo de Negócios Corporativos da Allianz Seguros e Managing Director da Allianz Commercial Brasil, lembra que o seguro D&O é um importante instrumento de mitigação de riscos, proporcionando aos executivos segurança para o exercício de suas funções. “Ao proteger o patrimônio pessoal desses profissionais, o produto contribui para a tomada de decisões e promove um ambiente de negócios mais transparente e com maior governança.”

Novas modalidades

Além de incorporar novas coberturas, o seguro D&O da Allianz passa a oferecer soluções para Gestora de Fundo de Investimento (IMI) e Gestão de Entidade de Previdência Complementar (PTL). Também podem contratar o produto empresas comerciais privadas, de capital aberto locais e de capital aberto com exposição nos Estados Unidos.

Diferenciais do seguro D&O da Allianz

Entre as opções disponíveis no mercado, o seguro D&O da Allianz se destaca por oferecer cobertura automática para novas subsidiárias adquiridas pela empresa durante a vigência da apólice, desde que o volume de ativos esteja dentro do limite contratado. Nesses casos, os diretores e administradores dessas novas empresas passam a estar automaticamente protegidos, sem a necessidade de contratação adicional. A apólice também contempla subsidiárias de capital aberto ou com programa de DR (Depositary Receipt) – certificados que permitem que empresas brasileiras negociem ações em bolsas estrangeiras –, com exceção dos Estados Unidos, Canadá, Reino Unido e Austrália.

Outro diferencial é a cobertura vitalícia para ex-segurados do período contratual: mesmo após o desligamento do executivo, independentemente do motivo, os atos de gestão praticados durante o período em que ele atuou na empresa permanecem cobertos por tempo indeterminado, garantindo proteção ao seu patrimônio pessoal.

“O D&O, como produto all risk, traduz a tendência do mercado segurador de oferecer cobertura ampla: tudo que não estiver expressamente excluído é passível de proteção, garantindo segurança diante dos desafios diários enfrentados por diretores e gestores. É um produto que se adapta ao risco diário que um diretor ou gestor de empresa está suscetível”, detalha o diretor.

Mercado em expansão no Brasil

O seguro D&O tem registrado crescente adesão por parte das empresas no Brasil, impulsionado por uma combinação de fatores estruturais, regulatórios e amadurecimento dessa modalidade. “A conscientização sobre a importância do segmento vem se consolidando, especialmente entre companhias que buscam atrair e reter talentos executivos em um ambiente cada vez mais complexo. O cenário regulatório e jurídico brasileiro é notoriamente denso, com diversas normas que atribuem responsabilidade direta aos administradores por atos de gestão. Além disso, o avanço das práticas de governança corporativa, especialmente em empresas de capital aberto e organizações com presença internacional, tem impulsionado a adoção dessa apólice como um padrão de mercado”, explica Carlos Berfein, superintendente de Linhas Financeiras da Allianz Seguros.

Nos últimos dois anos, a Allianz contabilizou números expressivos no faturamento desse produto. Em 2024, o crescimento foi de 80% em relação a 2023. Já nos oito primeiros meses de 2025, a receita avançou 110% em comparação ao mesmo período do ano passado, quando a companhia faturou R$ 11 milhões. “Esses avanços demonstram que o seguro D&O não é estático. Ele está sendo continuamente aperfeiçoado para acompanhar as transformações do ambiente empresarial, os marcos regulatórios e as novas exposições identificadas pelos clientes”, finaliza o executivo.

Sobre a Allianz Seguros

No Brasil há 120 anos, a Allianz Seguros atua em Ramos Elementares e Vida e está presente em todo o território nacional, por meio de 57 filiais, além de 45 assessorias e mais de 32 mil corretores de seguros em todo o país.

Tendo como premissa desenvolver ações de longo prazo, tanto nos seus negócios como no campo social, há mais de 30 anos um grupo de funcionários criou a ABA – Associação Beneficente dos Funcionários do Grupo Allianz. Nesse período, mais de 10 mil crianças e adolescentes da Comunidade Santa Rita (zona Leste de São Paulo) foram atendidos pela ABA, por meio de atividades complementares à educação formal, como artes, esportes e inclusão digital.

A seguradora nomeia o Allianz Parque, a arena multiuso mais moderna do país. Desde sua inauguração, em novembro de 2014, já recebeu mais de 11 milhões de pessoas.

Foto: Mauricio Masferrer, diretor executivo de Negócios Corporativos da Allianz Seguros e Managing Director da Allianz Commercial Brasil