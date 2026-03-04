Aon inaugura escritório em Londrina e reforça atuação no Paraná

Instalação marca a segunda unidade no estado e amplia a oferta de soluções em Risk Capital e Human Capital na região – A Aon plc (NYSE: AON), empresa líder global em serviços profissionais, inaugura uma unidade em Londrina (PR), no bairro Bela Suíça. O novo ponto marca a chegada da companhia a um dos principais polos econômicos do sul do país, fortalecendo a integração com o escritório de Curitiba, inaugurado em 2024, e ampliando a capacidade de atendimento no estado e na região Sul.

Em linha com os compromissos ESG, o escritório foi desenhado para favorecer a convivência, o cuidado com as pessoas e o uso responsável dos recursos, além de oferecer um ambiente funcional e confortável para a interação com clientes.

Com uma economia diversificada, Londrina se destaca pela força do agronegócio, da saúde e da tecnologia, além de reunir talentos e organizações que ajudam a impulsionar o desenvolvimento do Paraná. A decisão de estabelecer uma operação na cidade está ligada ao seu papel estratégico no estado, onde a Aon atua com uma oferta completa de soluções em Risk Capital e Human Capital.

“A capilaridade tem sido um elemento central da nossa estratégia nos últimos anos e seguirá orientando a nossa atuação no país”, afirma Leonardo Coelho, CEO da Aon para o Brasil. “Hoje, fatores como eventos climáticos extremos, novas dinâmicas da força de trabalho e riscos cibernéticos impactam os negócios em escala global, e é fundamental entender como essas forças se manifestam regionalmente. Ao conectar essa visão local à expertise global da Aon, fortalecemos a tomada de decisões e a identificação de oportunidades de crescimento.”

Com a inauguração do escritório em Londrina, a Aon amplia sua presença no Paraná e consolida uma rede nacional que inclui operações em São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Curitiba, Porto Alegre, Campinas, Ribeirão Preto, Salvador e Recife. A companhia mantém seu plano de expansão ao longo de 2026, com a abertura de novas instalações, reforçando ainda mais a proximidade com os mercados regionais, e o aprimoramento de unidades já em atividade.

