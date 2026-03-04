Bradesco Seguros firma parceria com DENSO e inova ao oferecer kit com peças essenciais em reparos

Kits padronizados contam com radiador, condensador e eletroventilador e, em 2025, a parceria forneceu, em média 20 mil peças – A Bradesco Seguros e a DENSO, uma das maiores fabricantes de autopeças do mundo, acabam de firmar parceria para atendimento dos clientes da Seguradora. A partir de agora, os segurados do Bradesco Seguro Auto poderão contar com o fornecimento de peças originais e mais agilidade no reparo de seus veículos.

“A Bradesco Seguros foi a primeira seguradora brasileira a implementar a parceria com a DENSO e a atuação conjunta entre as duas empresas referências no setor de automóveis traz mais eficiência operacional e benefícios para corretores, segurados e para a Rede de Oficinas Referenciadas”, afirma o Superintendente de Sinistros da Seguradora, Márcio Jordão.

Segundo o executivo, a parceria proporciona prioridade no fornecimento de peças originais DENSO para a Rede de Oficinas Referenciadas da Bradesco e elimina gargalos comuns na cadeia de reposição. “Uma das maiores dificuldades enfrentadas pelo setor é a oferta de peças inautênticas. Com a parceria com a DENSO, garantimos, com tempo de espera reduzido, a oferta de peças originais”, reforça o executivo. Jordão acrescenta que tais ações aumentam a confiança do segurado e reduzem riscos de problemas futuros.

O Superintendente da Bradesco Seguros destaca, ainda, um ponto inovador: a criação de kits padronizados, compostos por radiador, condensador e eletroventilador. Segundo dados da DENSO, até novembro de 2025, aconteceram 595 mil colisões no Brasil. Destas, 43% foram frontais e 89,5 mil precisaram de itens presentes no kit. “Os kits padronizados reduzem erros no momento da compra, na montagem e agilizam o processo de reparo, pois concentram peças críticas em um único conjunto, evitando falhas de compatibilidade e retrabalho”, informa Jordão. De acordo com o executivo, em 2025, Bradesco Seguros e DENSO forneceram uma média de 20 mil peças com agilidade, qualidade e garantia do produto original.

Sobre a Bradesco Auto/RE

Especializados na operação de seguros de automóvel e de seguro patrimonial, a Bradesco Auto/RE conta com uma carteira de R$ 6,9 bilhão de prêmios em automóveis (jan a dez/25) e de R$ 1,09 bilhão em prêmios em seguros residenciais (jan a dez/25). A seguradora desenvolve e administra produtos que são referência no mercado e tem uma fatia de 11,2% (até nov/25) em market share de automóveis no mercado e 16,7% (até nov/25) de market share em residencial.

Foto: Márcio Jordão, Superintendente de Sinistros da Bradesco Seguros