Wallerius Seguros anuncia primeira aquisição em 47 anos e acelera expansão com entrada estratégica no ramo de seguros para equipamentos agrícolas

Corretora reforça presença nacional com estrutura consultiva, tecnologia avançada e nova operação dedicada ao agronegócio após adquirir 100% da Ativa Agro – A Wallerius Seguros, uma das principais corretoras do Rio Grande do Sul e referência em atendimento consultivo no mercado nacional, acaba de dar um passo histórico em sua estratégia de expansão: a aquisição de 100% da Ativa Agro, corretora cativa de uma das maiores fabricantes de pivôs de irrigação do Brasil. O movimento, o primeiro em 47 anos de história, marca a entrada estruturada da companhia em um segmento de alto potencial de crescimento e reforça seu compromisso com inovação, especialização setorial e proximidade com o cliente.

A Ativa Agro, que nasce dentro das revendas da fabricante, vinha registrando forte crescimento na área industrial e identificou a necessidade de fortalecer seu braço de seguros com um parceiro robusto, experiente e tecnicamente preparado para suportar a expansão da operação. A escolha pela Wallerius se deu pelo histórico de excelência consultiva, pelos processos consolidados e pela capacidade da corretora em escalar projetos com agilidade, tecnologia e governança.

Após a aquisição, a operação vai seguir focada e dedicada ao ramo do agronegócio, com operação própria, dedicada, e com uma nova marca, Wallerius Agro Corretora de Seguros. O objetivo é elevar a maturidade da operação, ampliar a capacidade de atendimento e oferecer soluções mais completas para produtores e empresas ligadas ao ecossistema de irrigação — um mercado que cresce rapidamente e demanda forte especialização técnica, com presença física e atuação além do Rio Grande do Sul, nos estados de São Paulo, Mato Grosso, Bahia, Mato Grosso do Sul, Tocantins, Maranhão,Goiás, Piauí e Pará.

“A aquisição da Ativa Agro chega para somar em um momento estratégico da nossa expansão. É um segmento com enorme potencial e que exige precisão técnica e capacidade consultiva. Vamos levar para essa nova operação tudo o que construímos: tecnologia, previsibilidade de dados, modelagem de riscos e processos que nos permitiram competir com grandes grupos e bancos ao longo dos anos”, afirma Cassiano Wallerius, sócio da Wallerius Seguros.

A expansão da corretora, que já avança de forma consistente pelas regiões Sul e Sudeste, segue apoiada em um modelo de gestão que combina tecnologia, relacionamento próximo e especialização. A empresa mantém indicadores de desempenho acima da média do mercado, como altos índices de NPS e cumprimento rigoroso de SLAs e reforça sua presença nas principais cidades do país por meio de visitas periódicas, atendimento consultivo e estrutura dedicada de análise de riscos.

A inteligência de dados continua sendo um dos pilares da estratégia. A Wallerius opera com processos internos que permitem maior previsibilidade, análises comparativas entre seguradoras e construção de planos personalizados de mitigação para empresas de diversos segmentos. Segundo Cassiano, o modelo de corretora moderna exige atuação muito além da intermediação tradicional. “Hoje, o cliente espera profundidade técnica, leitura estratégica de riscos e proximidade real durante todo o ciclo da apólice. Crescer sem perder a essência do atendimento humanizado é o que diferencia a Wallerius desde o início”, reforça.

A companhia também se prepara para o novo ciclo tecnológico do setor. A Wallerius já utiliza ferramentas de inteligência artificial para análise de riscos, modelagem de dados e automação de processos operacionais e estratégicos — iniciativa que deve se expandir ainda mais com a integração da Ativa Agro. “A IA não substitui nossa cultura de relacionamento, mas multiplica nossa capacidade de prever cenários, reduzir inconsistências e entregar recomendações mais precisas. Estamos prontos para as transformações profundas que o mercado viverá nos próximos anos”, completa Cassiano.

Com a chegada da Ativa Agro, a Wallerius amplia sua presença em setores estratégicos como agronegócio, transporte, energia, indústria e serviços. Ao combinar tradição, inovação, tecnologia e proximidade, a corretora fortalece sua posição como um dos players mais preparados para competir em um mercado cada vez mais exigente, digitalizado e pressionado pela consolidação dos grandes grupos financeiros.

Sobre a Wallerius Seguros

Fundada há 47 anos no interior do Rio Grande do Sul, a Wallerius Seguros é uma das corretoras mais tradicionais e respeitadas do Estado, reconhecida nacionalmente por seu modelo de atendimento consultivo, orientado à personalização e à proximidade com o cliente. A empresa atua em diversas linhas, incluindo seguros corporativos, patrimoniais, de responsabilidade civil, transporte, agronegócio, vida e benefícios, oferecendo soluções integradas para empresas de todos os portes.

Foto: Cassiano Wallerius, Diovani Rodrigo Pereira, Mateus Salles Alves, Lucas Artur Salin