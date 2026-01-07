Tokio Marine atinge R$ 4 bilhões em faturamento na Diretoria de Produtos Pessoa Jurídica em 2025

Resultado histórico representa crescimento de 10,56% em um ano de forte concorrência e reforça a solidez da estratégia de longo prazo da Companhia – A Diretoria Executiva de Produtos Pessoa Jurídica da Tokio Marine alcançou, em 2025, a marca histórica de R$ 4 bilhões em faturamento, registrando um crescimento de 10,56% em relação a 2024. O resultado consolida a Companhia como uma das principais forças do seguro corporativo no Brasil, mesmo em um cenário marcado por intensa competitividade e entrada de novos players.

O desempenho expressivo é reflexo de uma combinação de fatores estratégicos, como índice de renovação de contas próximo a 80%, manutenção e fortalecimento das equipes — com destaque para o time de subscrição, além de uma estratégia de longo prazo bem definida, sustentada por robusta governança técnica e financeira.

Entre os diferenciais que sustentam essa trajetória estão ainda o rating A+++ atribuído pela Moody’s local, um dos contratos de resseguro mais sólidos do mercado, abrangendo diversas linhas de negócios, e o posicionamento da Tokio Marine como uma Seguradora Multiprodutos, com distribuição realizada exclusivamente por meio do Corretor, atendendo os Canais Varejo, Corporate e Canais Especiais.

“Temos muito orgulho desse resultado. Atingir R$ 4 bilhões em faturamento em um ano tão desafiador como 2025 demonstra a força da nossa estratégia, a qualidade técnica das nossas equipes e a confiança que Corretores e Clientes depositam na Tokio Marine”, afirma o Diretor Executivo de Produtos Pessoa Jurídica, Felipe Smith. Segundo o executivo, a dimensão do resultado evidencia a relevância da atuação da Companhia no mercado brasileiro de seguros.

“Se a área de Produtos Pessoa Jurídica da Tokio Marine fosse, isoladamente, uma seguradora de produtos não-vida, ela ocuparia hoje a nona posição no ranking do mercado, o que reforça a pujança e a consistência da nossa operação”, destaca Smith.

O crescimento com rentabilidade também se reflete na liderança e no protagonismo em diversas carteiras estratégicas. Atualmente, a Tokio Marine ocupa a primeira posição em RC Geral e a segunda colocação nos mercados de Transportes, Riscos de Engenharia e Property, consolidando-se como uma das principais referências técnicas e comerciais do setor.

Planos para 2026: crescimento com disciplina e foco no Corretor

Para 2026, a estratégia da Tokio Marine em Produtos Pessoa Jurídica prevê a manutenção do crescimento em dois dígitos, sempre aliada à disciplina de subscrição. Entre as prioridades estão o estudo para entrada em novas linhas de negócios, além do aumento de participação em carteiras nas quais ainda há espaço relevante para expansão.

A Companhia também seguirá investindo fortemente em tecnologia e inovação, com o objetivo de simplificar processos e aprimorar a experiência do Corretor. Em 2025, a Tokio Marine avançou de forma significativa com a entrega do Portal de Garantia e uma série de melhorias no Seguro Empresarial, por exemplo, movimento que continuará nos próximos ciclos.

“Nossa diretriz é colocar cada vez mais a cotação dos produtos PJ na ponta, dando mais autonomia, agilidade e eficiência ao dia a dia dos Corretores. Esse é um pilar central da nossa estratégia e seguirá guiando nossos investimentos”, reforça Felipe Smith.

Atualmente, a Tokio Marine ocupa a segunda posição entre as maiores seguradoras de Produtos Pessoa Jurídica do país, resultado de uma atuação consistente, técnica e alinhada às necessidades do mercado corporativo brasileiro.

Liderança com experiência e visão de longo prazo

A Diretoria Executiva de Produtos Pessoa Jurídica da Tokio Marine conta com um time de executivos altamente experientes, que respondem diretamente ao Diretor Executivo Felipe Smith:

Anderson Soares – Gerente de Responsabilidade Civil

Carol Ayub – Diretora de Produtos Financeiros

Joaquim Neto – Superintendente de Produtos Agro

Nilton Haiter – Superintendente de Resseguro

Relze Fernandes – Superintendente de Estratégia de Produtos PJ

Sidney Cezarino – Diretor de Seguros Patrimoniais

Valdo Alves – Diretor de Transportes

Sobre a Tokio Marine Seguradora

Subsidiária da Tokio Marine Holdings, o mais antigo conglomerado securitário japonês, fundado há 145 anos, a Tokio Marine Seguradora S.A. está em operação no Brasil desde 1959. A Companhia coloca à disposição do mercado nacional um amplo portfólio composto por mais de 90 Produtos e 120 Serviços e Assistências para Pessoas Físicas e Jurídicas, por meio de uma estrutura de 68 unidades de atendimento distribuídas pelo Brasil. Desde agosto de 2023, a Companhia recebe nota AAA.br, com perspectiva estável, da agência de classificação de risco Moody’s Local BR.

Foto: Felipe Smith, Diretor Executivo de Produtos Pessoa Jurídica da Tokio Marine