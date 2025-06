STOA inaugura novos escritórios em Curitiba e Florianópolis 

A STOA, insurtech que atua no impulsionamento dos negócios dos corretores, inaugurou novos escritórios em Curitiba e Florianópolis, no mês de junho e vai inaugurar mais um escritório em São Paulo, em julho. Projetadas para receber os parceiros de negócios, as sucursais possuem uma localização estratégica, situadas nos melhores eixos corporativos de cada cidade.

O CEO da STOA, Eduardo Marcellini, falou sobre a estrutura dos espaços e da estratégia de crescimento da empresa. “Inauguramos escritórios em Florianópolis, Curitiba e São Paulo, visando ampliar o atendimento aos nossos parceiros. Planejamos o espaço para nossos colaboradores, além de ser um coworking para os corretores. As sucursais fazem parte da estratégia de crescimento, inserida no plano de expansão”.

A insurtech segue avançando na comercialização de seguros através do STOA Connect e na captação de novos corretores para oferecer seus serviços, em todo o território nacional. Em Curitiba, a STOA está localizada na Rua Amintas de Barros, 922, Alto da XV. Na cidade de Florianópolis, na SC-401, 4100, dentro da ACATE SC.

Foto: Eduardo e Luiz Sampaio Stoa