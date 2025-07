STOA conclui integração com a Centauro Seguradora na plataforma

A STOA, insurtech que atua no impulsionamento dos negócios dos corretores, concluiu o processo de integração de API (Application Programming Interface), para a iniciar a jornada digital da Centauro Seguradora.

O projeto foi desenvolvido de maneira colaborativa entre as equipes de TI das duas empresas, visando criar uma solução que proporciona mais agilidade, eficiência e integração no fluxo de trabalho dos parceiros de negócios que caminham com a STOA, na comercialização dos produtos da companhia.

O principal objetivo do projeto foi automatizar e acelerar o processo de vendas e pós-vendas dos produtos da seguradora, operados pelos corretores vinculados à STOA. A integração proporciona facilidade na gestão das apólices e uma experiência mais fluida para o corretor e o segurado, com informações em tempo real.

“As duas empresas desempenharam um planejamento essencial, no desenvolvimento da nossa API. As contribuições técnicas e o foco na técnica e o foco no suporte ao corretor, resultaram em uma solução eficaz e inovadora. A integração da Centauro Seguradora com a STOA, posiciona a insurtech como líder em tecnologia para backoffice de corretores. E a sua arquitetura escalável, garante nossa capacidade de expansão e futuras parcerias estratégicas.”, explicou Eduardo Marcellini, CEO da STOA.

A entrada de mais uma companhia de seguros reafirma o compromisso da STOA em fornecer tecnologia de ponta e suporte operacional para seus corretores parceiros, oferecendo soluções que agregam valor e contribuem diretamente para a performance comercial. A Centauro Seguradora atuando junto ao STOA Connect, reforça a missão da empresa de transformar o mercado de seguros, através da inovação.

Com expectativa de crescimento contínuo no volume de novos negócios, a Centauro trabalha na ampliação das funcionalidades disponíveis via API, com foco na escalabilidade dos resultados e na manutenção da proximidade com os parceiros em todos os canais de atuação.

“Acreditamos que essa conexão com a STOA representa um avanço importante na forma como nos relacionamos com o corretor. A integração melhora a experiência operacional e gera novas oportunidades de negócios com agilidade, segurança e eficiência”, concluiu Benedito Martins, gerente sênior de Projetos e Negócios da Centauro.

Foto: (da esquerda para a direita): O CEO da STOA, Eduardo Marcellini, a executiva responsável pela filial Curitiba STOA, Thais Lemberg, o Presidente da Centauro, Ricardo Iglesias, o gerente Sênior de Projetos e Negócios da Centauro, Benedito Martins, e o Diretor Financeiro da Centauro, João Francisco