Starr lança Seguro Empresarial para PMEs no Portal do Corretor

Nova solução permite cotação e emissão totalmente online, com limite de garantia de até R$ 100 milhões e mais de 100 atividades econômicas elegíveis.

A Starr amplia sua oferta digital no Brasil com o lançamento do Seguro Empresarial para Pequenas e Médias Empresas

no Portal do Corretor. A partir de agora, os corretores podem realizar todo o processo de cotação e emissão de forma online, com mais autonomia e agilidade

para atender seus clientes.

Voltado a empresas dos setores de comércio, serviços e indústria, o produto chega ao Portal ampliando as possibilidades de atuação dos corretores no segmento de

pequenas e médias empresas. O lançamento faz parte da estratégia da Starr de ampliar sua distribuição no País e facilitar o acesso dos corretores às soluções da companhia, combinando tecnologia, agilidade e capacidade técnica.

“O corretor é a alma do nosso negócio e precisa estar no centro da nossa estratégia. Esse lançamento nasce justamente dessa visão: dar mais autonomia, agilidade e

oportunidades para que ele possa atender seus clientes e desenvolver novos negócios. Queremos que seja cada vez mais fácil fazer negócios com a Starr.”, afirma Claudia Papa, Vice-Presidente e Head de Distribuição e Marketing para a América Latina.

Entre os principais destaques do Seguro Empresarial estão:

• Limite Máximo de Garantia de até R$ 100 milhões;

• Mais de 100 atividades econômicas elegíveis;

• Soluções voltadas a empresas dos setores de comércio, serviços e

indústria;

• Processo de cotação e emissão totalmente online pelo Portal do Corretor.

“As pequenas e médias empresas representam uma parcela fundamental da economia brasileira e possuem necessidades de proteção cada vez mais

específicas. Ao ampliar o acesso dos corretores ao Seguro Empresarial, conseguimos atender diferentes perfis de negócios com uma solução patrimonial

completa, mantendo a qualidade técnica e a flexibilidade necessárias para esse mercado”, afirma Selene Kfoury, Gerente de Middle Market da Starr Brasil.

Para Igor Di Beo, CEO da Starr Brasil, o lançamento representa também um novo passo na expansão da atuação da companhia no segmento de pequenas e médias

empresas. “Com a chegada do Seguro Empresarial ao Portal do Corretor, ampliamos nossa capacidade de chegar a mais empresas em todo o Brasil por meio dos nossos

parceiros. É mais um passo na evolução da nossa estratégia de crescimento, combinando nossa experiência técnica com uma jornada mais simples, ágil e

digital.”

A chegada do Seguro Empresarial ao Portal dá continuidade à expansão das iniciativas digitais da Starr no Brasil e amplia as possibilidades para que corretores

de diferentes regiões do País acessem as soluções da companhia e desenvolvam novos negócios junto a seus clientes.

Sobre a Starr

Starr é o nome comercial do negócio de investimentos da C. V. Starr & Co., Inc. e das empresas de Seguros, Resseguros e Assistência em Viagem da Starr International

Company, Inc. e suas subsidiárias. A Starr é uma organização global líder em Investimentos, Seguros e Resseguros, com presença em seis continentes. Por meio de

suas companhias operacionais de (res)seguros, a Starr oferece produtos de seguros patrimoniais, de responsabilidade civil e de acidentes e viagem, além de uma ampla gama

de coberturas especializadas, incluindo aviação, marítimo, energia e responsabilidade civil, além de subscrever produtos de resseguro a partir de Londres e Bermudas. As

subsidiárias seguradoras da Starr domiciliadas nos Estados Unidos, Bermudas, China, Hong Kong, Malta, Singapura, Suíça e Reino Unido possuem classificação “A” (Excelente)

pela AM Best. Os sindicatos da Starr no Lloyd’s contam com a classificação “AA-” (Muito Forte) da Standard & Poor’s.

Foto: Claudia Papa, Vice-Presidente e Head de Distribuição e Marketing para a América Latina.