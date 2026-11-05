Sinistralidade em agosto atinge nível mais elevado desde 2021

Com índice de 46,2%, número representa aumento de 8,5 pontos percentuais em relação ao mesmo mês de 2025 – A sinistralidade do mercado segurador brasileiro atingiu 46,2% em agosto, aumento de 8,5 pontos percentuais (p.p.) em relação ao mesmo mês de 2025 e o nível mais elevado para agosto desde 2021. Em contrapartida, os prêmios cedidos pelas seguradoras em resseguro tiveram redução de 3,2% no mês. Na comparação com o ano anterior, entre janeiro e agosto de 2026, o volume de prêmios cedidos em resseguro alcançou R$ 20,6 bilhões, avanço de 2,8%. Os dados são do Boletim IRB+Mercado, que acaba de ser divulgado pelo IRB+Inteligência nesta quarta-feira (04/11), com análises dos dados mais recentes do setor.

No acumulado do ano, porém, a sinistralidade ficou em 39,3%, queda de 1,6 p.p. em relação ao mesmo período de 2025, patamar mais baixo da série histórica iniciada em 2014. Entre os segmentos, destacaram-se as reduções de sinistralidade em Corporativo de Danos e Responsabilidades (-8,4 p.p.), Rural (-4,7 p.p.) e Vida (-0,8 p.p.). Em movimento oposto, Crédito e Garantia foi o destaque de agosto, com alta de 117 p.p..

Em agosto, o mercado segurador cresceu 5,2% em relação ao mesmo mês do ano anterior, com cerca de R$ 20 bilhões em prêmios emitidos em seguros. Já no levantamento de janeiro a agosto, o faturamento do setor aumentou 6,1% frente ao mesmo período de 2025, chegando a R$ 154,6 bilhões. No período de oito meses, o lucro líquido das seguradoras somou R$ 28,1 bilhões, alta de 6,5%

Vida cresce 7,2% no mês

O segmento Vida liderou o crescimento de agosto, com alta de 7,2% e faturamento de R$ 7,4 bilhões. No acumulado dos oito meses do ano, o segmento cresceu 8,7% na comparação com igual período de 2025. A sinistralidade acumulada até agosto ficou em 27%, redução de 0,8 p.p. e a taxa mais baixa entre os segmentos analisados. Desde 2021, o indicador apresenta trajetória de queda, partindo de 50,3%.

Com faturamento de R$ 5,7 bilhões no mês, Automóvel seguiu de perto o crescimento, com alta de 7% em agosto na comparação anual, mantendo variações positivas em todos os meses do ano. De janeiro a agosto, os prêmios emitidos somaram R$ 42,4 bilhões, o equivalente a 27,4% do faturamento do mercado segurador. A sinistralidade de janeiro a agosto ficou em 61,1%, alta de 1,6 p.p..

Na comparação anual, Corporativo de Danos e Responsabilidades cresceu 3,1% em agosto de 2026, registrando faturamento no mês de R$ 3,5 bilhões. Entre as principais linhas, riscos diversos avançou 19,3% e habitacional, 12,5%, enquanto patrimonial recuou 5,3%. No acumulado dos oito primeiros meses de 2026, a alta foi de 2,3% frente ao mesmo período de 2025. A sinistralidade acumulada até agosto ficou em 32,6%, redução de 8,4 p.p..

Individual Contra Danos cresceu 6,3% em agosto de 2026, registrando faturamento de R$ 1,7 bilhão. No acumulado do ano, a alta foi de 8%. Entre os ramos com participação relevante, compreensivo residencial avançou 8% no mês, enquanto fiança locatícia teve alta de 9,5%. Nos oito meses, o segmento manteve a sinistralidade estável em 28,9%, ante 27,9% no mesmo período do ano anterior.

O segmento Rural teve faturamento no mês de R$ 973 milhões, recuando 17,4%. O seguro agrícola, principal ramo no mês, somou R$ 343,7 milhões em prêmios, com queda de 14,2%, enquanto o seguro de vida do produtor rural totalizou R$ 290,1 milhões, com recuo de 21,7%. Nos oito primeiros meses de 2026, o segmento acumulou R$ 7,9 bilhões em prêmios emitidos, queda de 9,5% em relação ao mesmo período de 2025. A sinistralidade reduziu 4,7 p.p., alcançando 28,6% no acumulado do ano.

Crédito e Garantia cresceu 20,9% de janeiro a agosto na comparação com mesmo período de 2025, a alta mais expressiva entre os segmentos. Em agosto, com R$ 738 milhões em prêmios emitidos, avançou 17,7%. Garantia segurado – setor público ampliou 6% no mês, enquanto crédito interno apresentou variação de 43,5%. Já a sinistralidade alcançou 49,2% nos oito meses, alta de 3,0 p.p..

O Boletim IRB+Mercado, disponível na íntegra no site do IRB(Re), resume e analisa as operações de seguros. Já o Dashboard IRB+Mercado Segurador permite consulta dinâmica e gratuita às informações.

https://www.irbre.com/wp-content/uploads/2026/11/Boletim-IRBMercado-Ago.pdf