MetLife leva ao CQCS Inovação 2026 conhecimento e inovação para apoiar corretores e parceiros

A MetLife participará do CQCS Inovação 2026 com foco em compartilhar conhecimento e discutir oportunidades para corretores e parceiros acompanharem as transformações do mercado segurador. Nos dias 4 e 5 de novembro, no Transamerica Expo Center, em São Paulo, executivos da companhia abordarão temas que conectam inovação, experiência e distribuição: o futuro do seguro de vida, os seguros integrados a plataformas digitais e o uso de dados e inteligência artificial.

A participação reforça o compromisso da MetLife de estar próxima de corretores e parceiros, levando ao debate perspectivas sobre as necessidades dos consumidores e caminhos para tornar a proteção mais simples e relevante. A proposta é conectar as tendências do setor à realidade de quem orienta clientes e distribui soluções de seguros.

Entre os destaques, Breno Gomes, CEO da MetLife Brasil, discutirá as perspectivas de expansão do seguro de vida e a importância de soluções que acompanhem as diferentes fases da vida dos clientes. O debate inclui o Seguro de Vida Universal, além do papel da simplicidade, da educação securitária e da distribuição na ampliação do acesso à proteção financeira.

A programação também contará com Gustavo Romero, vice-presidente de Xcelerator Brasil e Desenvolvimento de Novos Negócios da MetLife, que abordará as oportunidades dos seguros integrados a plataformas digitais (embedded insurance) e como dados e parcerias podem aproximar a oferta de proteção dos momentos em que ela faz sentido para o consumidor. O tema se conecta à atuação da MetLife Xcelerator, unidade de inovação digital da companhia na América Latina.

Ramon Gomez, vice-presidente Comercial da MetLife Brasil, discutirá o potencial dos dados e da inteligência artificial para impulsionar o seguro de vida junto aos corretores. Mariana Pellegrin, AVP de Transformação Digital da MetLife Brasil, abordará como a integração entre tecnologia, processos e pessoas pode simplificar a jornada de corretores e clientes, com foco em agilidade, resolução de necessidades e uso responsável da IA.

Ao reunir essas discussões, a MetLife coloca em pauta uma questão central para o mercado segurador: como transformar inovação em soluções que facilitem a atuação dos corretores, ampliem as oportunidades de distribuição dos parceiros e atendam às necessidades dos clientes. A companhia reforça, assim, seu posicionamento como parceira na construção de um mercado em que tecnologia e relacionamento se complementam para ampliar o acesso à proteção.

Sobre a MetLife

A MetLife, Inc. (NYSE: MET), por meio de suas subsidiárias e afiliadas (“MetLife”), é uma das principais empresas de serviços financeiros do mundo, oferecendo seguros, anuidades, benefícios para funcionários e gestão de ativos para ajudar seus clientes individuais e corporativos a navegar por um mundo em constante transformação. Fundada em 1868, a MetLife opera em mais de 40 mercados em todo o mundo e ocupa posições de liderança nos Estados Unidos, Japão, América Latina, Ásia, Europa e Oriente Médio. Para obter mais informações, acesse www.metlife.com.br

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A MetLife, Inc. (NYSE: MET), por meio de suas subsidiárias e afiliadas (“MetLife”), é uma das principais empresas de serviços financeiros do mundo, oferecendo seguros, anuidades, benefícios para funcionários e gestão de ativos para ajudar seus clientes individuais e corporativos a navegar por um mundo em constante transformação. Fundada em 1868, a MetLife opera em mais de 40 mercados em todo o mundo e ocupa posições de liderança nos Estados Unidos, Japão, América Latina, Ásia, Europa e Oriente Médio. Para obter mais informações, acesse www.metlife.com.br.

Foto: Breno Gomes, CEO da MetLife