Grupo Bradesco Seguros amplia portfólio de educação financeira com nova trilha voltada à autonomia feminina

O Grupo Bradesco Seguros, por meio da Universeg, reforça seu compromisso com a disseminação da educação financeira e da cultura do seguro ao investir continuamente na produção de conteúdos educativos voltados tanto aos seus parceiros de negócios quanto à sociedade. Disponíveis na Plataforma Universeg e no Espaço Universeg, os materiais têm como objetivo ampliar o acesso ao conhecimento e contribuir para tomadas de decisão mais conscientes em diferentes momentos da vida.

Entre as iniciativas desenvolvidas, estão e-learnings, e-books, podcasts, infográficos, games e ferramentas práticas que abordam desde conceitos básicos de finanças pessoais e seguros até temas mais específicos relacionados ao planejamento financeiro, previdência e empreendedorismo. A proposta é oferecer conteúdos acessíveis e aplicáveis ao dia a dia, atendendo públicos de diferentes perfis e faixas etárias.

A educação financeira também é trabalhada de forma lúdica junto ao público infantil, incentivando desde cedo uma relação mais saudável com o dinheiro e a compreensão da importância da proteção oferecida pelo seguro.

Para jovens e adultos, a Universeg oferece uma ampla variedade de conteúdos, como o “Glossário de Termos do Mercado Segurador”, que auxilia na familiarização com conceitos essenciais do setor, e o podcast “Espaço Cast – Introdução à Previdência Privada”, que apresenta de forma simples temas relacionados ao planejamento do futuro. Já o curso “Finanças Pessoais: Seu Dinheiro na Ponta do Lápis” conta com uma planilha para download, disponibilizada como ferramenta de apoio à organização financeira e ao planejamento do orçamento pessoal.

O curso “Multiplique-me: Educação Financeira para Transformar Histórias” disponibiliza um jogo de tabuleiro para download e impressão, promovendo momentos de aprendizado em família por meio de uma experiência leve, interativa e divertida.

Os empreendedores também encontram conteúdos direcionados às necessidades de seus negócios, com destaque para os cursos “Seguro para Microempreendedores: Protegendo seus Negócios e Funcionários” e “Quero Empreender, e Agora?”, que abordam aspectos relacionados à gestão, proteção e sustentabilidade financeira das atividades empreendedoras.

Nesse contexto, a recém-lançada trilha “Mulheres e Dinheiro: Um Caminho de Autonomia e Consciência Financeira” amplia o portfólio de soluções educacionais da Universeg ao trazer reflexões sobre o protagonismo feminino e a relação das mulheres com as finanças. A iniciativa reúne um e-book e um game que combinam conhecimento, autoconhecimento e prática, incentivando escolhas mais conscientes e fortalecendo a autonomia financeira.

Mais do que disponibilizar conteúdos, a Universeg busca criar oportunidades de aprendizado que apoiem o desenvolvimento financeiro da sociedade, promovendo conhecimento, proteção e bem-estar por meio da educação.

Os cursos estão disponíveis para corretores na plataforma Universeg, ambiente de capacitação que reúne trilhas de aprendizagem, e-books, podcasts e mais de 750 cursos. O acesso pode ser realizado pelo Portal de Negócios, seguindo o caminho: Painel Home > Capacitação > Universeg. Já no Espaço Universeg, plataforma de capacitação aberta à sociedade, conta com mais de 170 cursos gratuitos. Para acessar, basta entrar em https://www.espacouniverseg.com.br e realizar o cadastro.