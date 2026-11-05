A edição especial da revista do CVG-RJ com a cerimônia de entrega do Oscar de Seguro já está no site: cvgrj.com.br

Criado em 1976, o Oscar do Seguro, comemorou 50 anos de premiação ininterrupta, no icônico Theatro Municipal do Rio de Janeiro, em 1º de outubro – A 50ª edição do tradicional prêmio “Destaques do Ano” de 2025/26, considerado o “Oscar do Seguro”, um evento organizado pelo Clube Vida em Grupo do Rio de Janeiro (CVG-RJ), não poderia ter palco mais apropriado. Realizado no Salão Assyrio, que já abrigou os antigos e concorridos bailes de máscaras do Theatro Municipal do Rio, e em meio a uma suntuosa decoração que mistura culturas da Pérsia, da Babilônia, da Assíria e da Suméria, foram anunciados os vencedores da mais tradicional premiação do setor no país.

A presidente da entidade, Sonia Marra, a primeira mulher a ocupar o cargo em toda a história do CVG-RJ, destacou a importância do evento para a projeção do mercado. “Em junho deste ano celebramos os 60 anos do CVG-RJ, o pioneiro dos CVGs, e hoje comemoramos os 50 anos desta que é considerada a mais tradicional premiação do mercado: o Oscar do Seguro”, lembrou a presidente do CVG-RJ, Sonia Marra.

Os premiados — Os vencedores do “Oscar do Seguro” 2025/26 em cada uma das 12 categorias foram os seguintes: Seguradora do Ano (Porto); Homem de Seguro do Ano (Luciano Soares, da Icatu Seguros); Mulher de Seguro do Ano (Rosangela Spak, da Tokio Marine); Seguradora de Vida (Bradesco Vida e Previdência); Seguradora/Operadora de Saúde (SulAmérica Saúde); Seguradora de Capitalização (Capemisa Capitalização); Corretora de Seguros (Grupo A 12+); Assessoria de Seguros (Nova Four Assessoria); Campanha de Marketing Saúde (Bradesco Saúde); Campanha de Marketing Vida (MAG Seguros).

Homenagens — Foram prestadas homenagens aos 60 anos do CVG-RJ pelo CSP-MG; à Sonia Marra pelos conselheiros do CVG-RJ pelo trabalho realizado no comando do Clube e para jornalista Vania Absalão, pelos serviços prestados ao mercado de comunicação corporativa, em especial, ao CVG-RJ.

A cobertura completa do evento está no site: cvgrj.com.br. Não percam!

Sobre o CVG-RJ –

O Clube Vida em Grupo do Rio de Janeiro surgiu há 60 anos com o objetivo de estimular o crescimento dos Seguros de Pessoas no Brasil. Hoje, as empresas beneméritas colaboram para que o CVG-RJ desenvolva as suas atividades, entre seguradoras, corretoras, consultorias e assessorias de seguro. Ao todo, são mais de 2000 associados, que participam de sua programação. Em cursos de formação profissional, foram capacitados milhares de alunos, que hoje desempenham funções importantes nas empresas do mercado de seguros.