Sincor-SP divulga Ranking das Seguradoras 2024 para a imprensa especializada

O Sincor-SP apresentou, no dia 17 de abril, o Ranking das Seguradoras 2024 durante evento realizado no Centro de Atividades da entidade, com a presença de profissionais da imprensa do setor de seguros. O economista Francisco Galiza foi o responsável por detalhar o estudo, que analisa a arrecadação das seguradoras brasileiras ao logo do ano de 2024. O levantamento, desenvolvido pelo Sincor-SP, traz dados estatísticos que mostram a participação das companhias nos principais ramos de atuação do mercado.

Segundo Galiza, o setor registrou crescimento de 11%, frente a uma inflação de 5%. A análise indicou estabilidade na arrecadação das empresas, com avanço das receitas e surgimento de novas operadoras. “Avaliando receita e lucro, as seguradoras mantiveram sua rentabilidade, ou seja, o crescimento é real. O cenário para o futuro é bom”.

Em 2024, os cinco maiores grupos do setor de seguros em produtos de risco no Brasil foram Bradesco, SulAmérica, Porto Seguro, Banco do Brasil e Zurich Santander. Juntas, essas empresas concentraram entre 50% e 55% da participação de mercado, mantendo a configuração observada em 2023. “Atualmente, 96 grupos seguradores atuam no segmento de seguros de produtos de risco no Brasil. Em 2023, eram 90, e em 2022, 84. O crescimento no número de participantes ao longo dos últimos anos indica um aumento do interesse de investidores nesse setor”, apontou Galiza.

O 2° secretário e diretor do departamento de comunicação, Rogério Freeman, agradeceu a presença dos profissionais e destacou a relevância da imprensa para a divulgação das ações do Sincor-SP. “Estamos abertos ao diálogo permanentemente. A mídia é um canal fundamental para disseminar informações ao mercado”, finalizou.

Para acessar o Ranking das Seguradoras 2024, clique aqui:

https://www.sincor.org.br/wp-content/uploads/2025/04/ranking_das_seguradoras_2024.pdf