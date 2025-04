Bradesco Seguros lança Franquia Negociável para seguros de frotas

Com a nova opção, corretores podem ajustar os percentuais da franquia de acordo com as necessidades específicas de cada cliente – A Bradesco Seguros acaba de lançar uma novidade que visa trazer mais flexibilidade e personalização para os clientes dos seguros para frotas: a Franquia Negociável. Com essa nova opção, os corretores podem negociar os percentuais da franquia de acordo com as necessidades específicas de cada cliente, escolhendo entre uma franquia super reduzida até uma majorada.

A solução permite que os gestores de frotas tenham mais autonomia na contratação do seguro, adequando os custos à realidade do seu negócio. Dessa forma, é possível otimizar a gestão de riscos e garantir maior previsibilidade financeira para empresas que dependem de uma frota veicular eficiente e segura.

Segundo a Superintendente Sênior de Produto Auto da Bradesco Seguros, Raquel Cerqueira, a iniciativa reforça o compromisso da companhia em oferecer soluções inovadoras e flexíveis, alinhadas às demandas do mercado e às necessidades dos clientes. “Estamos continuamente estudando soluções que tragam mais segurança, previsibilidade e eficiência para a gestão de frotas. Nosso compromisso é oferecer serviços e produtos cada vez mais personalizados, garantindo que as empresas tenham a melhor experiência com nossos seguros”, explica.

Para contratar a Franquia Negociável, os corretores devem entrar em contato com a Mesa de Negócios da Bradesco Seguros, que realizará uma avaliação detalhada e indicará a melhor solução para cada situação.

Sobre a Bradesco Auto/RE

Especializados na operação de seguros de automóvel e de seguro patrimonial, a Bradesco Auto/RE conta com uma carteira de R$ 6,8 bilhões de prêmios em automóveis (jan a dez/24) e de R$ 978 milhões em prêmios em seguros residenciais (jan a dez/24). A seguradora desenvolve e administra produtos que são referência no mercado e tem uma fatia de 11,7% (até dez/24) em market share de automóveis no mercado e 16,3% (até dez/24) de market share em residencial.

Foto: Raquel Cerqueira, Superintendente Sênior de Produto Auto da Bradesco Seguros