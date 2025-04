A Seguradora ALM anuncia Cristiane Rassier como nova head de Marketing. Com experiência em gestão estratégica no digital, a executiva terá como principais atribuições as ativações da marca, a comunicação integrada e o gerenciamento dos perfis da companhia nas redes sociais.

É formada em Relações Públicas, com foco na área comercial. Construiu uma carreira focada em gestão de marketing para grandes empresas, além de atuações com marketing no setor de luxo e no mercado financeiro. Possui experiência em gerenciamento e organização de demandas para equipe de produção, na criação de planejamento para ações de marketing digital e eventos. Dentre os projetos em desenvolvimento pela nova head de Marketing, está a implementação de novas ações no digital. O objetivo é aumentar o engajamento, impulsionar iniciativas junto aos clientes nas redes sociais e atingir as metas estabelecidas para o crescimento.