Seguro Proteção Digital contra transações indevidas cresce 33% em 2024

O Seguro Proteção Digital da Bradesco Seguros teve aumento de 33% no número de clientes em 2024. O produto também registou crescimento de 31% no faturamento, considerando novos clientes e renovações de contratos. O produto funciona como uma proteção contra transações bancárias indevidas no âmbito digital. O seguro protege contra PIX, TED, boletos e recargas para celulares feitas inadequadamente pelo app do Banco Bradesco após coação, perda, roubo ou furto do celular segurado.

“O aumento na contratação desse seguro reflete a crescente conscientização da população sobre a importância da proteção, especialmente nos períodos quando as aglomerações aumentam e os casos de roubos e furtos de celulares se intensificam”, afirma Eduardo Menezes, Superintendente Sênior de Ramos Elementares da Seguradora. Ele destaca que, no ano passado, o aplicativo Celular Seguro, do Governo Federal, registrou um recorde de bloqueios durante o feriado, com mais de duas mil ocorrências. Além das coberturas oferecidas, Menezes ressalta que o Seguro Proteção Digital inclui a Assistência Cyber, um pacote gratuito de serviços digitais, como antivírus, controle parental e armazenamento em nuvem, para ampliar a segurança dos usuários.

Foto: Eduardo Menezes, Superintendente Sênior de Ramos Elementares da Bradesco Seguros