Seguro Garantia para Startups e Negócios Emergentes: É Possível?

O universo das startups e negócios emergentes é dinâmico, competitivo e repleto de desafios. Diante desse panorama, conquistar credibilidade e firmar contratos sólidos é essencial para o seu crescimento. Portanto, o que muitas empresas não sabem é que o dá para utilizar o Seguro Garantia para startups e novos negócios. Um recurso que pode abrir portas e transmitir mais confiança para clientes, investidores e parceiros.

E claro, passar mais confiança quando se está começando, é o passo mais importante para crescer cada vez mais no mercado. Quer saber mais como a apólice de Seguro Garantia pode te ajudar? Então vamos lá!

O que é o seguro garantia e por que startups deveriam considerar?

O Seguro Garantia é uma apólice emitida para assegurar o cumprimento das obrigações assumidas em um contrato. Ou seja, se a empresa não conseguir entregar o que foi acordado, a seguradora indenizará o contratante no limite de crédito contratado.

E essa não é apenas uma possibilidade teórica. O mercado de seguro garantia no Brasil bateu um recorde em 2023, movimentando R$ 4,3 bilhões em prêmios, segundo dados da SUSEP. Projeções da CNseg apontam que o segmento pode crescer até 29,1% em 2025, com taxas anuais entre 15% e 20%. O que foi impulsionado pela maior aceitação do produto em contratos públicos e privados.

Isso mostra que a modalidade vem se consolidando como uma solução cada vez mais estratégica para empresas de todos os portes. Incluindo as startups e negócios emergentes.

Para elas, isso significa segurança na hora de fechar parcerias ou participar de licitações e projetos que exigem garantias. Além disso, o custo-benefício costuma ser mais atrativo do que outras modalidades. A caução em dinheiro e a fiança bancária, mesmo contendo o mesmo objetivo da apólice, podem afetar a saúde financeira da empresa.

Onde o Seguro Garantia pode ser usado por startups?

Mesmo em fase inicial, uma startup pode se beneficiar do Seguro Garantia em diversos contextos:

Prestação de serviços: assegura que o serviço contratado será entregue conforme acordado, evitando retenção de pagamentos.

Fornecimento de bens: garante a entrega de produtos no prazo e nas condições estipuladas.

Contratos públicos: permite que startups participem de licitações e concorram com empresas maiores.

Adiantamento de pagamentos: protege o contratante no caso de recebimento antecipado, oferecendo mais confiança na relação comercial.

O Seguro Garantia é versátil e pode ser usado em diversos outros cenários, como assegurar quaisquer obrigações contratuais, execução fiscal e garantia judicial. Ele também é uma ferramenta eficaz para proteger valores em disputas de ações trabalhistas e outras ações judiciais.

Como funciona na prática para uma startup?

Com base em uma análise feita pela seguradora sob o CNPJ da empresa e dados dos sócios, é definido o limite de crédito e o valor da apólice.

Um exemplo prático: imagine que sua startup fechou um contrato com um órgão público para desenvolvimento de um software. O contrato exige garantia de execução. Com o Seguro Garantia, você apresenta a apólice, cumpre os requisitos e ainda mantém recursos livres para investir no projeto. Sem bloqueios ou retenção de pagamentos!

Principais vantagens para startups e negócios emergentes

Credibilidade imediata: clientes e parceiros percebem mais segurança ao contratar sua empresa.

Mais oportunidades: possibilidade de participar de licitações e contratos que exigem garantias.

Proteção financeira: evita a necessidade de bloqueio de recursos, preservando o capital para o crescimento.

Flexibilidade: pode ser usado para diferentes finalidades, desde fornecimento de bens até questões judiciais.

Conte com o Seguro Garantia para te ajudar!

O Seguro Garantia para startups é mais do que possível. Ele representa uma estratégia inteligente para quem quer crescer de forma estruturada, segura e competitiva. Ao oferecer respaldo jurídico e financeiro, essa ferramenta amplia as oportunidades, reduz riscos e fortalece a imagem da empresa no mercado.

Sua startup está em busca de novos contratos e deseja transmitir mais confiança na execução das obrigações assumidas? Então aposte no Seguro Garantia como um passo decisivo para o sucesso do seu negócio!

E claro, para isso, você pode contar com a Granto Seguros. Somos uma insurtech mineira cujo objetivo é simplificar a rotina dos nossos clientes nas contratações de seguros. Fale agora com um dos nossos especialistas e descubra qual a melhor modalidade de Seguro Garantia para o seu negócio! (Fonte: Granto Seguros)