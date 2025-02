Sabemi Seguradora planeja novos produtos e parcerias para 2025

Companhia tem como metas a expansão do portfólio de seguros e assistências e o fortalecimento dos canais estratégicos de distribuição

Segundo a Confederação Nacional das Seguradoras (CNseg), o setor de seguros deve registrar crescimento de 10,1% em 2025, com uma participação de 6,4% no Produto Interno Bruto (PIB) brasileiro.



É neste contexto que a Sabemi, referência em seguro de pessoas com mais de 2 milhões de segurados em todo o país, vem planejando o lançamento de novos produtos e parcerias, bem como o fortalecimento dos seus canais de distribuição junto a corretores e ao mercado B2B.



“É um momento muito promissor para o setor de seguros e estamos prontos para aproveitar as oportunidades de mercado”, destaca o diretor executivo de Seguros da companhia, Rodrigo Pecoraro.



De acordo com dados divulgados no final do ano passado pela CNseg, a estimativa é de que em 2024 o setor tenha crescido 11,6% e registrado arrecadação de 747,3 bilhões – R$ 77,8 bilhões a mais do que em 2023. O maior destaque foi o segmento de Seguro de Pessoas, com avanço estimado de 15,6% em 2024 e projeção de crescimento de 9,5% para 2025.



“Existe um grande potencial para o setor no Brasil, especialmente quando o assunto é seguro de pessoas, área em que a Sabemi atua com expertise e excelência há mais de 50 anos”, avalia Pecoraro.

Brasesul 2025

Entre outras ações, o planejamento da Sabemi prevê a intensificação do relacionamento com seus públicos estratégicos. Já em março, entre os dias 20 e 21, a companhia estará presente no Congresso Sul Brasileiro de Corretores de Seguros, o Brasesul, que acontecerá na Fiergs, em Porto Alegre.



Com o tema “Juntos somos mais fortes e crescemos mais”, o evento reunirá mais de 3,5 mil profissionais do Rio Grande do Sul, de Santa Catarina e do Paraná para dois dias de imersão.



A programação incluirá palestras, workshops e espaços para que os participantes tenham a chance de se atualizar sobre as últimas tendências, desafios e oportunidades do setor de seguros.



“Será uma ótima oportunidade para estreitarmos ainda mais os laços com estes profissionais tão importantes para o fortalecimento da nossa marca”, ressalta Pecoraro.

Outras novidades

Em outra frente, a Sabemi prevê o lançamento de novas modalidades de seguros de pessoas ainda no primeiro semestre de 2025. Além de serem produtos inovadores no mercado, esses lançamentos poderão ser acompanhados pelo amplo pacote de assistências oferecido pela companhia – dentre elas, assistência auto, residencial, pet e Saúde Completa, que inclui consultas com especialistas via telemedicina e descontos em medicamentos prescritos.

Sobre a Sabemi Seguradora

A Sabemi Seguradora é parte do Grupo Sabemi que, há 50 anos, atua no ramo de seguros de pessoas, previdência e serviços financeiros. Presente em todo o Brasil, a companhia tem como foco a proteção e a segurança de seus parceiros, clientes e de seus mais de dois milhões de segurados.



Para isso, conta com sucursais e canais digitais, além de mais de 300 representantes e corretores cadastrados. Dentre os seus principais reconhecimentos, estão as premiações na área de gestão de pessoas e valorização dos colaboradores, como Lugares Incríveis para Trabalhar, Top Ser Humano ABRH, Great Place to Work, Melhores Empresas para Trabalhar no Brasil, 100 RHs Inspiradores, Gupy Destaca e Top de Marketing ADVB.

Foto: Rodrigo Pecoraro, diretor executivo de Seguros da companhia