Rodobens (RBNS) apresenta crescimento robusto e bate R$ 4,3 bilhões em Negócios Gerados no 1T25

Com crescimento de dois dígitos, a companhia comprova sua solidez na geração de negócios com avanços nos segmentos de serviços financeiros e varejo automotivo – A Rodobens S.A., plataforma de serviços financeiros com atuação integrada ao varejo automotivo, divulga a prévia dos resultados operacionais do primeiro trimestre de 2025 (1T25). Os resultados do período confirmam a trajetória de crescimento da companhia, que registrou R$ 4,3 bilhões em Negócios Gerados, avanço de 11% na comparação com o mesmo período de 2024. No acumulado dos últimos 12 meses, o total de Negócios Gerados já alcança R$ 18,2 bilhões.

“Mantemos a consistência da nossa estratégia de longo prazo, que inclui a digitalização da jornada de crédito, capilaridade da rede própria de concessionárias, soluções integradas de financiamento e seguro, entre outros, com foco na qualidade da originação e na diversificação do portfólio”, destaca Fernando Calado de Andrade, Diretor de Relacionamento com Investidores da Rodobens.

O destaque do trimestre foi a frente de Serviços Financeiros, que somou R$ 2,2 bilhões em Negócios Gerados, crescimento de 13,9% ante o 1T24. O desempenho foi impulsionado principalmente pelo avanço nas vendas de crédito em cotas de Consórcio, que cresceram 13,7% no período, totalizando R$ 1,9 bilhão. No acumulado de 12 meses, os Serviços Financeiros já respondem por R$ 9,9 bilhões em volume de negócios.

No Varejo Automotivo, que compreende as operações de venda de veículos, peças, pneus e serviços de oficina, a companhia gerou R$ 2,1 bilhões no trimestre, aumento de 8,1% em relação ao 1T24. O resultado reflete a estabilidade nas vendas da divisão de Veículos Comerciais e o aumento no volume de unidades da divisão de Automóveis, além da recuperação no segmento de peças, pneus e serviços de oficina. Entre os marcos do trimestre está o recorde de vendas de pneus importados, que superou 7 mil unidades.

A Carteira de Crédito da Rodobens encerrou o trimestre com saldo de R$ 18,9 bilhões, crescimento de 10,5% no comparativo. Já a Receita Futura Contratada de Consórcio e Seguro Prestamista ultrapassou R$ 3,3 bilhões, alta de 12,6% sobre o 1T24.

“Seguimos transformando metas ambiciosas em resultados consistentes. Esses números refletem o esforço das nossas equipes em inovar, diversificar e estar ainda mais próximos dos nossos clientes, mesmo diante de um cenário desafiador”, afirma Calado.

A prévia operacional da Rodobens S.A. reúne dados não auditados e sujeitos a revisão. As demonstrações financeiras completas referentes ao primeiro trimestre de 2025 serão divulgadas em maio.

A Rodobens, especialista em projetos de vida, possui um ecossistema único de distribuição, com amplo portfólio de serviços financeiros: consórcio, seguros, crédito, leasing e locação, suportados por plataforma sinérgica, de rede de concessionárias próprias de automóveis Toyota, Mercedes, Hyundai e veículos comerciais Mercedes-Benz, redes de parceiros e canais digitais. Com sede em São José do Rio Preto, presença em todo o território nacional e mais de 75 anos de atuação, é reconhecida por ter uma sólida cultura de inovação e tradição, ao entregar uma experiência completa aos seus clientes, parceiros, colaboradores e fornecedores.

