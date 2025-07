Rodobens e Partner lançam nova marca e consolidam união em seguros corporativos

Sob a nova marca concentram-se todas as operações no segmento de benefícios e já são administradas mais de 140 mil vidas, com expectativa de R$ 300 milhões em prêmios emitidos até o fim de 2025 – A Rodobens e a Partner Consultoria de Benefícios acabam de anunciar a nova marca “Partner Benefícios”, que passa a concentrar toda a operação no segmento de seguros corporativos, com foco em planos de saúde, odontológicos e seguros de vida para empresas. Fortalecida pela estrutura e estratégia da Rodobens, a marca nasce com o propósito de ir além da apólice, unindo a solidez e a inovação da Rodobens à filosofia de cuidado, proximidade e atendimento especializado, características que sempre definiram a Partner.

O movimento, iniciado em 2023 com a aquisição da participação majoritária da Rodobens, une o atendimento especializado e as soluções digitais da Partner a uma nova estrutura dedicada exclusivamente a um objetivo: simplificar e humanizar a gestão de benefícios corporativos.

Na prática, o atendimento aos clientes permanece com os mesmos profissionais e contratos. A principal mudança está na identidade visual e no fortalecimento da operação, que passa a atuar com mais foco, autonomia e especialização. Atualmente, a nova unidade administra mais de 140 mil vidas e projeta movimentar cerca de R$ 300 milhões em prêmios emitidos até o fim de 2025.

“O lançamento da Partner Benefícios consolida um modelo de negócios que une a tradição e a inovação da Rodobens à especialização tecnológica da Partner. Criamos uma estrutura voltada exclusivamente à gestão de benefícios corporativos, com mais profundidade, eficiência e capacidade de negociação junto às operadoras”, afirma Ronald Torres, diretor da Rodobens Seguros.

Entre os diferenciais da operação está a plataforma digital exclusiva para clientes, que permite acompanhar a gestão de planos em tempo real, com visões segmentadas para áreas como RH, financeiro e equipe médica. A tecnologia, desenvolvida internamente, também otimiza os processos de adesão e controle de sinistralidade, oferecendo uma experiência mais transparente, integrada e eficiente.

Com a nova marca e o novo posicionamento, a Rodobens fortalece sua presença no mercado de seguros e reforça o compromisso com inovação, excelência no atendimento e foco nas necessidades das empresas.

Sobre a Rodobens

A Rodobens, especialista em projetos de vida, possui um ecossistema único de distribuição, com amplo portfólio de serviços financeiros: consórcio, seguros, crédito, leasing e locação, suportados por plataforma sinérgica, de rede de concessionárias próprias de automóveis Toyota, Mercedes, Hyundai e veículos comerciais Mercedes-Benz, redes de parceiros e canais digitais. Com sede em São José do Rio Preto, presença em todo o território nacional e mais de 75 anos de atuação, é reconhecida por ter uma sólida cultura de inovação e tradição, ao entregar uma experiência completa aos seus clientes, parceiros, colaboradores e fornecedores.

Foto: Ronald Torres, diretor da Rodobens Seguros.