Rio de Janeiro e Nova Iguaçu lideram procura por seguro contra transações indevidas

O aumento de roubos de celulares no estado do Rio de Janeiro tem levado a população a buscar mais proteção para suas finanças digitais. Segundo o Instituto de Segurança Pública (ISP), os registros desse tipo de crime cresceram 22% entre janeiro e maio de 2025, em comparação ao mesmo período do ano anterior. Nesse cenário, o Seguro Proteção Digital da Bradesco Seguros registrou alta de 24% nas novas contratações no primeiro semestre, com destaque para as cidades do Rio de Janeiro e Nova Iguaçu, que tiveram crescimento de 73% e 79,4%, respectivamente.

Disponível no mercado desde 2021, oferece cobertura para transações bancárias indevidas realizadas via PIX, TED, boleto ou recarga de celular após coação, roubo ou furto do aparelho. “Em uma realidade em que golpes envolvendo transferências bancárias são frequentes, um seguro que ampare e mitigue perdas é indispensável”, afirma Saint’Clair Lima, Diretor da Bradesco Seguros. Ele acrescenta que a cobertura mais acionada é justamente a de transferências feitas após roubo ou furto de celulares, refletindo a vivência do estado, que hoje já responde por 13% da carteira nacional do Seguro Proteção Digital.

Sobre a Bradesco Auto/RE

Especializados na operação de seguros de automóvel e de seguro patrimonial, a Bradesco Auto/RE conta com uma carteira de R$ 3,4 bilhões de prêmios em automóveis (jan a jun/25) e de R$ 520 milhões em prêmios em seguros residenciais (jan a jun/25). A seguradora desenvolve e administra produtos que são referência no mercado e tem uma fatia de 11,4% (até mai/25) em market share de automóveis no mercado e 16,2% (até mai/25) de market share em residencial.

Foto: Saint’Clair Lima, Diretor da Bradesco Seguros