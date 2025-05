Riachuelo e MetLife se unem para transformar o acesso à saúde bucal e bem-estar no Brasil

Com o compromisso de oferecer soluções cada vez mais completas para o bem-estar dos brasileiros, a Riachuelo – por meio da Midway Financeira – acaba de anunciar uma parceria estratégica com a MetLife, referência em planos odontológicos no país.

A novidade traz, a partir de maio, a oferta de planos odontológicos exclusivos aos mais de 34 milhões de clientes que possuem o cartão de crédito da Riachuelo, democratizando o acesso à saúde bucal com uma proposta inovadora e acessível.

E com o objetivo de promover um cuidado integral e proporcionar mais qualidade de vida, os clientes terão acesso a um pacote adicional de coberturas de bem-estar: pronto atendimento online 24 horas, 7 dias por semana, teleconsultas com mais de 30 especialidades, profissionais de psicologia, nutrição e muito mais.

“Nosso ecossistema de moda e serviços financeiros possibilita o acesso à diversas soluções inovadoras para nossos clientes. Com esta nova parceria, queremos tornar o cuidado com a saúde algo fácil, acessível e completo, reforçando nosso propósito de oferecer serviços que realmente impactem a vida de nossos clientes”, afirma Vitor Ramos Silva, Diretor de Produtos, Marketing e Atendimento da Midway.

Os planos ofertados – Sorriso Essencial e Sorriso Essencial Mais – incluem desde procedimentos básicos, como consultas, restaurações e tratamentos de canal no plano mais completo, até a teleorientação odontológica e atendimento de urgência em domicílio com dentista, por meio de uma unidade móvel equipada.

Além disso, os beneficiários podem incluir diversos perfis de dependentes – como netos, enteados, tutelados e sogros –, indo além do núcleo familiar tradicional e promovendo cuidado ampliado.

“Nós da MetLife acreditamos em soluções inovadoras e desenhadas de forma customizada para atender às necessidades dos nossos clientes. Estamos muito felizes com a parceria e pela oportunidade que temos de juntos, ampliarmos o acesso dos brasileiros à saúde bucal e a soluções diferenciadas de bem-estar”, adiciona Gustavo Romero, Diretor de Desenvolvimento de Novos Negócios da MetLife Brasil.

Essa colaboração chega em um momento de crescimento acelerado do setor. De acordo com dados da Federação Nacional de Saúde Suplementar (FenaSaúde), com base na ANS, o número de brasileiros com planos odontológicos saltou de 25,4 milhões para 34,6 milhões entre março de 2020 e março de 2025 – um aumento de 36,2%. Ainda segundo a entidade, há potencial para esse número crescer mais de 50% nos próximos anos.

Com essa iniciativa, Riachuelo, Midway e MetLife reafirmam seu compromisso com um futuro mais saudável, acessível e humano para milhões de brasileiros.

Sobre a Riachuelo

Do fio à vitrine, há 77 anos a Riachuelo promove ativamente a democratização da moda e a geração de impacto positivo, destacando-se pela sua capacidade de inovação, dinamismo e agilidade, entregando coleções e produtos para todos os estilos. São mais de 400 lojas próprias e 30 mil funcionários – cerca de metade deles na região Nordeste do Brasil, berço da marca. Como parte do Grupo Guararapes, que contempla, ainda, o maior parque fabril da América Latina, além das marcas Fanlab, Casa Riachuelo e Carters, a financeira Midway, o shopping Midway Mall, em Natal, e dois teatros Riachuelo, na capital potiguar e no Rio de Janeiro, a rede é uma das principais referências do setor e é reconhecida como uma das maiores empresas de moda do Brasil.

Sobre a MetLife

A MetLife, Inc. (NYSE: MET), por meio de suas subsidiárias e afiliadas (“MetLife”), é uma das principais empresas de serviços financeiros do mundo, oferecendo seguros, anuidades, benefícios para funcionários e gestão de ativos para ajudar seus clientes individuais e corporativos a navegar por um mundo em constante transformação. Fundada em 1868, a MetLife opera em mais de 40 mercados em todo o mundo e ocupa posições de liderança nos Estados Unidos, Japão, América Latina, Ásia, Europa e Oriente Médio. Para obter mais informações, acesse www.metlife.com.br

Foto: Gustavo Romero, Diretor de Desenvolvimento de Novos Negócios da MetLife Brasil.