Renovação da sede da Cabergs celebra acolhimento, confiança e modernidade

A Cabergs inaugura uma nova etapa em sua trajetória com a modernização da sede e a revitalização da fachada. O empreendimento representa um marco de progresso institucional, demonstrando compromisso com a acessibilidade e com a satisfação de quem confia na marca.

Para Matheus Albuquerque, Analista de Comunicação e Marketing da Cabergs, a transformação carrega um significado simbólico profundo. A nova fachada representa um momento de renovação, de reafirmação da identidade da instituição e da busca constante por evolução. A modernização da sede traduz o movimento da Cabergs de olhar para o futuro, sem perder o cuidado com as pessoas.

A reabertura do andar térreo, duramente atingido pelas enchentes de 2024, também foi um ponto central desse processo. Agora completamente revitalizado, representa, segundo Matheus, um gesto de superação e continuidade. “Reinaugurar o térreo, justamente após um episódio tão desafiador como as enchentes de 2024, tem um significado muito forte. É uma resposta de resiliência. Mostra que a Cabergs se reergue, se reinventa e segue firme no compromisso com seus beneficiários, segurados, colaboradores e parceiros. Mais do que recuperar um espaço físico, é retomar um lugar de acolhimento, de escuta e de presença”, destaca.

A Gerente de Comunicação e Marketing, Daniela Beschoren, enfatiza que esta nova fase representa uma manifestação do posicionamento da Cabergs Seguros enquanto corretora moderna e sensível às necessidades de seus distintos públicos. “A nova fachada e o térreo revitalizado refletem exatamente isso: acolhimento, transparência e confiança. É uma forma visual e sensorial de mostrar que estamos atualizados, atentos às mudanças e prontos para seguir crescendo com solidez e empatia.”

A modernização focou em funcionalidade, acessibilidade e bem-estar, com melhorias em iluminação, climatização e comunicação visual, otimizando o ambiente para os usuários e reforçando a identidade da instituição.

O impacto dessa transformação vai além da infraestrutura. Conforme Matheus, os reflexos são diretos na forma como colaboradores, segurados e parceiros se conectam com a instituição. Ambientes bem planejados influenciam como as pessoas se sentem e se relacionam com a empresa. A transformação da sede facilita o atendimento, fortalece o senso de pertencimento e reforça os valores da marca: cuidado, confiança e proximidade.

Essa atenção aos detalhes também se reflete na forma como a empresa comunica sua essência. “A confiança se constrói nos detalhes, e a estrutura também comunica. Modernizar a sede foi um passo importante, estamos atentos, disponíveis e comprometidos com quem confia na gente. Cada mudança foi pensada para tornar as experiências mais fluidas e para deixar claro que seguimos ao lado das pessoas – agora com ainda mais estrutura”, conclui Daniela.

Sobre a Cabergs Seguros

A Cabergs Seguros é uma empresa da Cabergs Saúde, criada em 2000 para oferecer atendimento de excelência e segurança na gestão de apólices. Referência em âmbito nacional, a Cabergs Seguros atua como corretora, oferecendo suporte especializado em diversos ramos, como Auto, Frotas, Residencial, Empresarial, Agrícola e Penhor Rural. Também realiza a comercialização direta de seguros de Vida, DIT, Carta Verde, Seguro Viagem, D&O, RC Profissional, entre outros. Seu compromisso é garantir proteção financeira e tranquilidade aos segurados.